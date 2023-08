Ascolti tv martedì 29 agosto: chi ha vinto tra L’allieva, Scherzi a Parte e Italia – Francia I dati Auditel di martedì 29 agosto. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la fiction L’allieva trasmessa da Rai1, Scherzi a parte in onda su Canale5 e gli Europei Femminili di Pallavolo proposti da Rai2.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di martedì 29 agosto ha offerto agli spettatori serie tv, eventi sportivi, film e programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla replica di due episodi della fiction L'allieva 3, Canale5 ha riproposto una puntata di Scherzi a parte, mentre su Rai2 spazio agli Europei Femminili di Pallavolo dove l'Italia ha battuto la Francia. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra L'allieva 3, Scherzi a Parte e Italia – Francia

Rai1 ha trasmesso la replica di due episodi della terza stagione de L'allieva. La fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha registrato 1.800.000 spettatori con l’11.4% di share. Rai2 ha vinto la gara degli ascolti. La rete ha lasciato spazio agli Europei Femminili di Pallavolo, che hanno visto l'Italia battere la Francia nella sfida valida per un posto in semifinale. L'evento sportivo è stato seguito da 2.759.000 spettatori pari al 15.9% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha intrattenuto il pubblico con una replica di Scherzi a parte. Il programma condotto da Enrico Papi si è fermato a 1.312.000 spettatori pari al 10% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai3 ha trasmesso Filorosso. Il programma di attualità condotto da Manuela Moreno ha interessato 611.000 spettatori pari al 4.4% di share. Italia1 ha lasciato spazio ai playoff di Champions League. La partita Galatasaray – Molde è stata seguita da 714.000 spettatori pari al 4.2% di share. Rete4 ha proposto The Next Three Days. Il film di Paul Haggis con Russell Crowe e Elizabeth Banks ha intrattenuto 651.000 spettatori con il 4.7% di share. La7, infine, ha trasmesso il programma In Onda Estate che è stato seguito da 664.000 spettatori con il 4.1% di share.