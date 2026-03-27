Ascolti TV ieri 26 marzo, boom per l’Italia ai Mondiali 2026 (43.8%) Forbidden Fruit (11.7%): i dati Auditel

Gli ascolti TV di ieri giovedì 26 marzo. Su Rai1 la partita Italia – Irlanda del Nord che ha visto trionfare gli Azzurri non solo sul campo ma anche negli ascolti con 10.036.000 spettatori. Canale5 ha provato a contrastare l’evento sportivo con la soap Forbidden Fruit, che si è fermata all’11.7% di share. In access prime time, non è andato in onda Affari tuoi di Stefano De Martino. Regolarmente in TV La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

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Gli ascolti TV di ieri, giovedì 26 marzo. Su Rai1 spazio alla partita dei Mondiali 2026 che ha visto trionfare l'Italia contro l'Irlanda del Nord. L'evento sportivo ha registrato un boom di ascolti: 10.036.000 spettatori con il 43.8% di share. Canale5 ha proposto la soap turca Forbidden Fruit. Su Rai2, invece, spazio all'approfondimento di Ore14 con Milo Infante. In access prime, è saltata la puntata del programma Affari tuoi per lasciare spazio all'evento sportivo. Al contrario, è andata regolarmente in onda La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri giovedì 26 marzo.

L'Italia trionfa sul campo e negli ascolti

Nel corso della prima serata di giovedì 26 marzo, gli spettatori hanno assistito alla partita Italia – Irlanda del Nord in onda su Rai1. Il match si è concluso 2-0. Gli Azzurri di Gattuso sfideranno la Bosnia. La partita ha registrato un risultato straordinario con il 43.8% di share. Canale5 ha trasmesso una nuova, intricata puntata della soap Forbidden Fruit, che si è fermata all'11.7% di share. Su Rai2, Milo Infante ha condotto il consueto appuntamento con Ore 14, che ha registrato il 5.5% di share. Tra i casi affrontati anche quello della famiglia nel bosco, poi l'omicidio di Chiara Poggi e il caso del tredicenne che ha accoltellato l'insegnante.

Italia-Irlanda del Nord su Rai1: 10.036.000 spettatori con il 43.8% di share;

Forbidden Fruit su Canale5: 2.010.000 spettatori con l'11.7% di share;

Ore 14 Sera su Rai2: 796.000 spettatori con il 5.5% di share.

La ruota della fortuna senza Affari tuoi al 18.8% di share

In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti ha dovuto confrontarsi con la partita dei Mondiali di calcio 2026 che era già iniziata su Rai1. La puntata ha comunque registrato un risultato dignitoso con 4.427.000 spettatori pari al 18.8% di share.

Le percentuali delle altre reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso il programma Splendida cornice con Geppi Cucciari. Italia1 ha proposto il film apocalittico The day after tomorrow – L'alba del giorno dopo con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Emmy Rossum. Rete4 ha proposto l'approfondimento di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Tv8 ha puntato su un classico e ha trasmesso il film Il Profumo Del Mosto Selvatico. Su La7, Piazzapulita di Corrado Formigli. Sul Nove, Only Fun Comico Show.