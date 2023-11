Armando Incarnato a Uomini e Donne: “Non stavo bene, ma non sono tornato come un agnellino” Armando Incarnato torna a Uomini e Donne. Il cavaliere del parterre over dopo mesi di assenza ha fatto rientro nello studio di Maria de Filippi. “Non stavo bene, ma non sono tornato come un agnellino” ha rivelato prima di chiedere di poter ballare con Ida Platano, nuova tronista.

Puntata segnata da ritorni quella di Uomini e Donne in onda oggi, 22 novembre, su Canale5. Dopo aver presentato Ida Platano in qualità di nuova tronista, è tornato in studio anche Armando Incarnato. L'ex Cavaliere del parterre Over, "rientrato dalle vacanze", ha rivelato che aveva abbandonato il programma perché "non stavo bene". La prima donna con la quale ha voluto ballare è stata Ida Platano: "Abbiamo un conto in sospeso".

Il ritorno di Armando Incarnato

Armando Incarnato dopo aver fatto il suo ingresso in studio, è subito partito all'attacco contro Aurora Tropea. "Le assenze fanno capire delle cose" ha rivelato, poi rivolgendosi alla dama: "Perché resti qui se ti senti attaccata? Qui dentro non fai altro che dire che non vieni rispettata, che vieni trattata male. Se il contesto ti provoca fastidi, perché non vai via?". Il Cavaliere ha continuato rivelando di essere andato via perché "non stavo bene": "Ma non sono tornato come agnellino". "Ho un sospeso con Ida Platano, vorrei ballare con lei. Rivederla qui.. non lo sapevo. Vorrei recuperare" ha poi dichiarato dopo la domanda di Maria de Filippi che gli ha chiesto con chi volesse ballare. "Non mi complicare già la vita" ha replicato la padrona di casa, "Siamo solo amici" hanno entrambi confermato.

Il ritorno dopo l'addio della scorsa stagione

Dopo la chiusura della scorsa stagione iniziarono a circolare rumors sull'addio di Armando Incarnato dalla trasmissione, poi confermati dalla ripartenza a settembre. Lo scorso agosto il Cavaliere rispose alle critiche ricevute secondo le quali era stato "fatto fuori" vista la nuova linea anti trash di Pier Silvio Berlusconi. "Guardate bene l'orologio e ricordatevi che il tempo è galantuomo, non avete rispetto di niente e di nessuno e a tempo dovuto, non avrò rispetto di niente e di nessuno" disse Armando Incarnato su Instagram, ora pronto a rimettersi in gioco a Uomini e Donne.