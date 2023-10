Anticipazioni Uomini e Donne: “Due addii nel trono Over. Elena e Maurizio vanno via insieme” Nello studio di Uomini e Donne ieri e oggi sono state registrate due nuove puntate. Lorenzo Pugnaloni rivela le anticipazioni: “Gero e Ermes hanno lasciato il programma. Maurizio e Elena vanno via insieme”.

A cura di Gaia Martino

Nel pomeriggio di ieri e oggi, 30 e 31 ottobre, sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nelle prossime settimane. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano che due protagonisti del Trono Over hanno lasciato insieme il programma. Si sarebbe acceso un nuovo durissimo scontro tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea. Proseguono, inoltre, i percorsi di Cristian Forti e Brando Ephrikian, i due tronisti che stanno conoscendo le loro corteggiatrici: ecco cosa andrà in onda prossimamente nelle nuove puntate del dating show.

Le anticipazioni del Trono Over: due Cavalieri vanno via

Nella registrazione del 30 ottobre, scrive Pugnaloni, Silvio avrebbe chiuso la conoscenza con Gabriella. Elena e Maurizio avrebbero discusso per il bacio che Barbara ha dato al Cavaliere durante la sfilata. Dopo la lite, si sarebbero riavvicinati e nella registrazione di oggi pomeriggio, si legge, dopo la confessione della Dama che ha dichiarato di voler andare via, i due hanno lasciato il programma insieme. Altri due volti del Trono Over avrebbero deciso di andare via: i due in questione sarebbero Ermes, il Cavaliere presentatosi per corteggiare Roberta, e Gero. In studio, oggi, si sarebbe verificata una "lite furibonda" tra Aurora e Roberta, le due Dame che nelle ultime puntate hanno già discusso animatamente. La Tropea, nonostante le tensioni in studio, avrebbe baciato Luca, un nuovo Cavaliere che sta conoscendo.

Trono Classico, le anticipazioni dei percorsi di Cristian e Brando

Per quanto riguarda il trono Classico, sarebbe tornata in studio Valeria, corteggiatrice di Cristian con il quale avrebbe discusso. Nella registrazione di ieri, scrive Pugnaloni, Brando sarebbe stato assente. Oggi, 31 ottobre, sono andate in scena le esterne di Brando con Beatriz e Raffaella, corteggiatrici che ha entrambe baciato. Cristian nella puntata registrata oggi avrebbe rincorso dietro le quinte Virginia, andata via dallo studio dopo aver visto un'esterna con Valentina.