video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata dell’8 dicembre: un eliminato, gli allievi in sfida e gli ospiti Le anticipazioni della puntata di Amici 24 in programma per domenica 8 dicembre 2024, dalle 14 su Canale5, fornite da SuperGuidaTv: attenzione spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata registrata oggi la puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 14 su Canale5. SuperGuidaTv fornisce le anticipazioni del nuovo appuntamento con il talent show che vede giovani allievi, cantanti e ballerini, sfidarsi con l'obiettivo di conquistare il pass per il Serale. Al loro fianco a dirigere il loro percorso, gli insegnanti Alessandra Celentano ,Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Lurella Cuccarini, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli: nella nuova puntata un concorrente sarà eliminato. ATTENZIONE SPOILER.

Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 8 dicembre

Nella puntata di domenica 8 dicembre 2024 di Amici, stando alle anticipazioni, Diego sarà eliminato. L'appuntamento con il talent show è stato registrato oggi in studio: SuperGuidaTv fa sapere che il cantante ha perso la sfida contro un aspirante allievo. Luk3 ha vinto, invece, contro il suo sfidante, così come Chiara. Ilan, invece, avrebbe abbandonato lo studio dopo che Rudy Zerbi ha espresso la volontà di sostituirlo con Jacopo Sol. I prossimi allievi in sfida saranno TrigNO e Dandy. La classifica della gara di canto ha visto Nicolò al primo posto, Antonia al secondo e Vybes al terzo. Ultimo TrigNO. Quest'ultimo, però, avrebbe vinto la gara inediti. Daniele si è classificato primo dopo la gara di ballo: seconda Alessia, terza Francesca. Alessia, inoltre, avrebbe vinto la gara di improvvisazione ballo.

Gli ospiti del pomeridiano di Amici dell'8 dicembre

Stando a quanto si legge, i Pinguini Tattici Nucleari e Aiello sono gli ospiti della puntata di Amici dell'8 dicembre. I giudici delle gare, invece, Christian De Sica per quella di canto, Gabriele Rossi e Alberto Matano per quella di ballo. Aiello è stato chiamato anche a giudicare la gara inediti. Marcello Sacchetta ha giudicato la sfida improvvisazione ballo, Carlo Di Francesco quella di Diego.