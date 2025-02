video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata del 9 febbraio: due allieve al Serale, gli ospiti e l'esito delle sfide Le anticipazioni della puntata del 9 febbraio di Amici 24, registrate il 7 febbraio e diffuse da Superguida Tv e Amici News: due allieve accederanno al Serale, un nuovo ingresso e gli ospiti in studio. Ecco tutto quello che succederà.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, venerdì 7 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. L'appuntamento per il pubblico è domenica 9 febbraio dalle ore 14 su Canale 5. Stando alle anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, due allieve riceveranno la maglia del Serale e avranno accesso alla fase finale del talent, condotto da Maria De Filippi. Ospite in studio Ilary Blasi come giudice di canto. Ecco tutto quello che succederà nella puntata di domenica 9 febbraio. Attenzione: spoiler.

Le anticipazioni di Amici del 9 febbraio

Continua la corsa al Serale degli allievi di Amici 24. Stando alle anticipazioni di SuperGuida Tv e Amici News, due allieve otterranno la maglia d'oro e l'accesso alla fase finale del programma: la ballerina Alessia e la cantante Antonia. Dopo il cambio del regolamento voluto da Alessandra Celentano, le due hanno ottenuto il sì da parte di tutti e 3 i prof di categoria.

Come in ogni puntata, è poi arrivato il momento delle sfide. I due allievi a rischio eliminazione erano Trigno e Antonio che, però, stando alle anticipazioni sono riusciti a battere gli avversari e rimanere nella scuola, giocandosi ancora la possibilità di accedere al serale. Spazio anche a un nuovo ingresso: la prof Deborah Lettieri ha voluto nella sua squadra la ballerina Raffaella.

Gli ospiti del pomeridiano di Amici del 9 febbraio

Stando alle anticipazioni, ci sarà una giudice speciale della gara di canto: la conduttrice Ilary Blasi, per la prima volta ad Amici. Per quanto riguarda il ballo, invece, a giudicare gli allievi sarà Veronica Peparini, per anni nella scuola come prof di categoria.