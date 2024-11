video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata del 24 novembre: la sfida di Vybes e la proposta della prof Celentano per le regole Le anticipazioni della puntata di Amici 24 che andrà in onda domenica 24 novembre, fornite da SuperGuidaTv. Le sfida di Vybes, la classifica dei cantanti e dei ballerini, la proposta di Alessandra Celentano per modificare il regolamento. Attenzione di spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 24 novembre va in onda la nona puntata di Amici 2024/2025. Stando alle anticipazioni della registrazione, diffuse da Superguida Tv e dalla pagina Amici News, un allievo vincerà la sua sfida e rimarrà nella scuola, mentre la professoressa Alessandra Celentano chiederà una piccola aggiunta al regolamento. In studio alcuni ospiti musicali, come Gianni Morandi e Al Bano. Ecco cosa succederà nel settimo appuntamento di Amici 2024/25. Attenzione: Spoiler.

Le anticipazioni della nona puntata del 24 novembre di Amici 24

Nella nona puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 24 novembre, Vybes affronterà la sua sfida contro lo sfidante. Dopo essersi esibito con due canzoni, il cantante avrà la meglio e potrà rimanere nella scuola. Stando alle anticipazioni, i prossimi a dover affrontare un sfida sfida Luk3 e Teodora. Per quanto riguarda la gara tra i cantanti, sarà la new entry Antonia a classificarsi al primo posto grazie al suo inedito, mentre per il ballo a vincere sarà Daniele, ricevendo i complimenti di Anbeta. Durante la puntata, la prof Alessandra Celentano proporrà una aggiunta al regolamento: se un allievo arriva ultimo in classifica per lei dovrebbe essere eliminato. Nessuno però è d'accordo se non Rudy Zerbi. Poi picoclo battibecco tra Zerbi e Pettinelli per via di Luk3 e di Diego.

Gli ospiti della puntata di Amici del 17 novembre 2024

Gli ospiti della prossima puntata di Amici 24 di domenica 17 novembre 2024, stando a quanto si legge, saranno Gianni Morandi e Brunori Sas, che presenteranno entrambi i loro lavori in uscita. Al Bano sarà giudice di canto, mentre alla ballerina Anbeta il compito di dare il suo parare sulle esibizioni di ballo degli allievi.