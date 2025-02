video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata del 16 febbraio: tre allievi al Serale e quattro assenti, gli ospiti Le anticipazioni della puntata di Amici di Maria de Filippi registrata oggi, che andrà in onda domenica 16 febbraio 2025, dalle ore 14 su Canale5. Attenzione spoiler. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 16 febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. Gli allievi sono arrivati al punto clou dell'edizione, dovranno dimostrare il loro talento agli insegnanti per conquistare la maglia del Serale: stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv.it, nuove sfide sono andate in scena in studio. Tre allievi sono volati al Serale, quattro concorrenti, invece, si sono assentati. Ecco le anticipazioni: attenzione spoiler.

Le anticipazioni del pomeridiano di Amici di domenica 16 febbraio

Nella prossima puntata di Amici di domenica 16 febbraio 2025, registrata oggi, altri allievi voleranno al Serale. SuperGuidaTv.it rivela cosa è accaduto nella registrazione di oggi. Francesco, Chiara e Nicolò hanno ottenuto la maglia d'oro valevole per l'accesso alla prima serata del sabato sera del talent show. Alessia, Dandy, Jacopo, Daniele, invece, si sarebbero assentati in studio: la ballerina per partecipare al Campionato, gli altri tre, invece, per "malattia o infortuni". Chiamamifaro dopo essersi esibita due volte, non è riuscita ad ottenere il pass per il Serale: a decidere la sua esclusione, per ora, Anna Pettinelli che ha votato per il "no".

La classifica di canto ha visto prima Chiamamifaro, terzo Luk3, quarta SenzaCri. Ultimo, invece, TrigNO. Primo della classifica dei ballerini, invece, Francesco. Seconda Raffaella, terza Chiara. Ultimo, invece, Antonio.

Gli ospiti della puntata di Amici di domenica 16 febbraio

Nella puntata di domenica 16 febbraio di Amici di Maria de Filippi, stando alle anticipazioni, Fiorella Mannoia ricoprirà il ruolo di giudice della gara di canto, mentre Garrison e Rossella Brescia saranno i giudici della gara di ballo. Nessun ospite musicale, invece, è stato chiamato a cantare al centro dello studio.