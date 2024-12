video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata del 15 dicembre: "Punizione per gli allievi e un ospite internazionale" Le anticipazioni della prossima puntata di Amici che andrà in onda domenica 15 dicembre, dalle 14 su Canale5, fornite da SuperGuidaTv. Attenzione spoiler.

A cura di Gaia Martino

Oggi, giovedì 12 dicembre, è stata registrata la puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 15 dicembre, dalle 14 su Canale5. Proseguono le sfide tra gli allievi desiderosi di conquistare il pass per il Serale: stando alle anticipazioni di ciò che è accaduto oggi in studio, fornite da SuperGuidaTv, la maggior parte degli allievi sarebbe finita in sfida per un provvedimento disciplinare. Ecco cosa è successo e gli ospiti: attenzione spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 15 dicembre

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nella prossima puntata di Amici in programma per domenica 15 dicembre – registrata oggi – Ilan sarebbe passato dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli. Jacopo Sol sarebbe entrato a far parte ufficialmente della squadra di Zerbi e un nuovo allievo di nome Deddè sarebbe entrato nella squadra della Pettinelli. TrigNO avrebbe vinto la sfida contro un aspirante allievo di nome Matteo. Dandy avrebbe vinto la sfida contro Alessandro, Teodora, invece, non avrebbe fatto la sua sfida e non avrebbe partecipato alla gara di ballo per infortunio.

Nel corso della registrazione della puntata, Alessandra Celentano sarebbe entrata in casetta per controllare la questione pulizia. Avrebbe trovato la casetta sporca e per questo motivo gli insegnanti Zerbi e Pettinelli avrebbero deciso di mettere tutti gli allievi in sfida, eccetto Alessia, Senza Cri, Dandy e Teodora, che contribuiscono alla pulizia della casa. Poi, Antonia si sarebbe classificata prima nella gara di canto, ultima Chiamamifaro. Chiara, invece, sarebbe arrivata prima nella classifica di ballo, ultimo Alessio.

Gli ospiti della puntata del 15 dicembre

Nella prossima puntata di Amici, sarà ospite Sting con Giordana Angi. SuperGuidaTv fa sapere le anticipazioni dell'appuntamento di domenica 15 dicembre e rivela che oltre al cantante di fama internazionale, ci saranno in studio anche I Ricchi e Poveri e Alex Britti per la gara di canto, e Raimondo Todaro per la sfida di ballo.