video suggerito

Anticipazioni Amici 24, il Serale: doppia eliminazione e gli ospiti della puntata del 19 aprile Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 2024, che andrà in onda sabato 19 aprile, diffuse da Amici News e SuperGuida Tv. Doppia eliminazione tra gli allievi ancora in gara, ospiti e sifde. Ecco tutto quello che succederà, attenzione spoiler. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovedì 17 aprile è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 2024/2025, che andrà in onda sabato 19 aprile. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. In giuria il trio composto da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus. Dodici gli allievi ancora in gara, divisi in tre squadre: Pettinelli-Lettieri, Cuccarini-Lo, Zerbi-Celentano. Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, ci sarà una doppia eliminazione (confermata anche dal programma). Ecco chi saranno gli ospiti e quali le sfide. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni del Serale di Amici 2025: chi è stato eliminato

La prima manche della quinta puntata del Serale di Amici vede sfidarsi Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Alessia viene schierata prima contro Nicolò e poi contro Trigno, vincendo entrambe le sfide, mentre il guanto di sfida Chiara contro Francesca viene annullato perché il giudice Cristiano Malgioglio non vuole scegliere. A perdere la squadra PettiLetti e Francesca finisce al ballottaggio finale. La gara continua con la seconda manche: ZerbiCele contro PettiLetti. Nicolò e Trigno duettano insieme ma perdono contro Antonia, Chiara perde invece contro Nicolò, che a sua volta esce sconfitto dalla sfida contro Jacopo Sol. A vincere è la squadra ZerbiCele. Trigno al ballottaggio finale, ma la prima eliminata diretta è Francesca, che riceve due proposte di lavoro.

La serata continua con la terza e ultima manche: CuccaLo contro ZerbiCele. Alessia vince contro SenzaCri, Daniele batte Francesco nel guanto di sfida stile hiphop commerciale, dopo una discussione tra la prof Celentano e Emanuel Lo. Vincono gli ZerbiCele e SenzaCri finisce a rischio eliminazione. Uno tra lei e Trigno sarà il secondo eliminato della quinta puntata del Serale. Spazio anche al guanto di sfida tra prof, vinto ancora una volta da Anna Pettinelli.

Gli ospiti della quinta puntata di Amici 24

Ospite in studio, stando alle anticipazioni, Giordana Angi. La cantante ha pubblicato il suo ultimo singolo, Piano Piano, lo scorso novembre e torna ad Amici dopo aver partecipato e vinto nell'edizione del 2018. Per quanto riguarda la parte comica, non è previsto nessun ospite.