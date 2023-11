Anticipazioni Amici 23, puntata del 19 novembre: “L’esito della sfida di Matthew. Due maglie sospese” Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 23 fornite da Amici News e SuperGuidaTv: Matthew ha chiuso la sua sfida, due maglie sono state sospese, “Francesca Tocca si è infortunata”. Ecco cosa è successo e come sono andate le prove degli allievi del talent show.

A cura di Gaia Martino

Oggi, giovedì 16 novembre, è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 19 novembre, dalle 14 su Canale 5. Gli allievi del talent show proseguono la corsa verso il Serale: stando alle anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv, gli insegnanti avrebbero sospeso la maglia a due concorrenti. Matthew ha svolto la sua sfida in studio, tra gli ospiti un ex protagonista della scorsa edizione del programma. Ecco le anticipazioni.

Le anticipazioni del pomeridiano di Amici 23 del 19 novembre

Nella puntata di Amici 23 (registrata oggi) che andrà in onda domenica 19 novembre i telespettatori assisteranno alla sfida di Matthew. Le anticipazioni fornite da Amici News rivelano che l'allievo ha superato la prova contro un cantante di nome Sesto: resta dunque nella scuola. Tremano, invece, le maglie di altri tre allievi: quelle di Holy Francisco e di Simone sarebbero state sospese. Elia, invece, dopo essersi classificato ultimo, sarebbe finito in sfida.

La prova di canto si sarebbe conclusa con Ayle primo, secondo Holden, terza Lil Jolie. Ultimo Holy Francisco. La gara di ballo si sarebbe conclusa con Gaia prima, secondo Dustin, terzo Kumo. Giovanni avrebbe riottenuto la maglia ma non avrebbe ballato con Francesca Tocca perché "la ballerina si è infortunata", stando alle anticipazioni. Holden avrebbe vinto il torneo inediti contro Ayle e Lil Jolie, la prova Oreo sarebbe stata vinta da Simone, quella Marlù da Mew.

Gli ospiti della prossima puntata di Amici

La prossima puntata di Amici 23, stando alle anticipazioni, vedrà come giudici Achille Lauro per la prova di canto e Garrison Rochelle e Nancy Berti per le varie gare di ballo. Gli ospiti musicali saranno Michele Bravi, in studio per cantare il nuovo singolo, Odio: il cantante sarebbe stato accompagnato dalla danza di Giulia Stabile e Isobel. Tra gli ospiti in studio anche l'ex allievo Wax che avrebbe fatto ascoltare in anteprima il nuovo singolo in uscita il 17 novembre.