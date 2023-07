Angelo Mellone, direttore DayTime Rai: “Caso Saviano? Non è l’unico depositario dell’antimafia” Angelo Mellone, direttore DayTime Rai, ha parlato del recente caso di Roberto Saviano, il cui programma è stato cancellato e non andrà in onda: “Credo che nessuno possa considerarsi depositario unico dei valori antimafia”. Sugli addii di Fazio, Annunziata e Gramellini: “Via prima che s’insediassero i vertici”.

A cura di Elisabetta Murina

Angelo Mellone, direttore Daytime Rai, parla della prossima stagione televisiva in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Diverse le polemiche e i cambiamenti che hanno convolto l'azienda di Viale Mazzini negli ultimi tempi: dai casi di Filippo Facci e Roberto Saviano, i cui programmi sono stati cancellati, agli addii di Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini.

Le parole di Mellone sui casi di Facci e Saviano

Il programma di Roberto Saviano, Insider, faccia a faccia col crimine, è stato cancellato e non sarà mandato in onda. Una decisione presa dall'Ad Roberto Sergio in seguito ad alcune affermazioni che lo scrittore ha rivolto a Matteo Salvini, rispetto alle quali Forza Italia ha presentato una interrogazione in commissione di Vigilanza Rai. Il linguaggio usato da Saviano non sarebbe compatibile con il Codice Etico dell'azienda. A tal proposito, Mellone ha chiarito la sua posizione: "Credo che nessuno possa considerarsi depositario unico dei valori antimafia. Lo dico da meridionale con un profondissimo senso della legalità e delle istituzioni".

Il caso Saviano (come è stato definito) ha un precedente, quello del giornalista di Libero Filippo Facci: avrebbe dovuto avere un suo spazio quotidiano in palinsesto, I Facci Vostri, ma è saltato per via di alcune espressioni che lui stesso ha usato sul figlio di Ignazio La Russa, accusato di violenza. "Lavoriamo in un clima ottimo. Certo, con la diretta l’incidente è dietro l’angolo. Ma si può ridurre il rischio fornendo linee di indirizzo alle redazioni", ha detto il direttore del Daytime a proposito di come gestirà la diretta in seguito a quanto accaduto.

Il commento sugli addii di Fazio, Annunziata e Gramellini

Mellone ha poi parlato anche dei recenti addii di volti storici per la Rai: Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini: "Sono andati via prima che s’insediassero i vertici, in due casi perché avevano già un accordo con un competitor". Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha lasciato l'azienda con il suo programma per approdare su Discovery. La giornalista e storica conduttrice invece ha abbandonato il suo ruolo, dice il dirigente Rai, "per qualche progetto extra televisivo in cantiere". Gramellini lascia la Rai per dirigersi verso La7.