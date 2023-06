Andrea Lo Cicero perde la pazienza durante la prova ricompensa, Helena: “Urlava con occhi di fuoco” La finale dell’Isola dei Famosi si avvicina e continuano a crescere le tensioni tra naufraghi. Se Mazzoli e Fabio dei Jalisse continuano a punzecchiarsi, anche Andrea Lo Cicero ha perso la pazienza per la prova ricompensa.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata (IPA)

L'avventura dei naufraghi all'Isola dei Famosi si avvicina sempre più alla fine: durante la puntata di questa sera, lunedì 5 giugno, verrà svelato il primo finalista. Nel frattempo, i concorrenti si sono affrontati in una sfida al tiro alla fune per guadagnarsi una cena ricompensa. La suddivisione delle squadre, però, ha creato qualche tensione, specialmente tra Andrea Lo Cicero e il suo gruppo.

La prova ricompensa e la rabbia di Andrea Lo Cicero

Per affrontarsi nel tiro alla fune, Andrea Lo Cicero ha scelto la sua squadra: Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Alessandra Drusian e Marco Mazzoli. Dall'altra parte Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Gianmaria Sainato e Fabio dei Jalisse. Sono stati loro a vincere la prova e guadagnare così la ricompensa, una deliziosa cena.

Il leader del gruppo perdente non ha accettato di buon occhio la sconfitta: "Nathaly e Helena si sono sempre lamentate, questa volta me le sono prese in squadra per capire se sono cambiate e non lo sono". Poi alle sue compagne di squadra: "Io sono calmissimo, non mi hai mai visto inca**ato. Fatevi i ca**i vostri, non avete mai fatto sport ". Helena crede che l'atteggiamento di Lo Cicero non abbia di certo aiutato nella vittoria: "Continuava a urlare con gli occhi di fuoco e questo non contribuiva nel gioco".

Le tensioni tra Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse

Sul Playa Fantasma, Andrea Lo Cicero non è l'unico ad aver perso la pazienza. Anche tra Fabio e Mazzoli, come si è visto nel daytime, si sono create delle tensioni. "Tutti rincog***iti qua, mi ci metto anche io", ha detto il cantante dei Jalisse parlando con Mazzoli e Lo Cicero. Lo speaker de Lo Zoo ha ribattuto: "Tu peschi e fai il fuoco tutto il giorno, 24 ore su 24″. "Almeno ho fatto qualcosa, tu rompi le pa**e e basta", ha risposto Fabio.

Mazzoli, parlando con Lo Cicero lontano dal compagno, ha raccontato: "Mi ha detto ‘io non posso uscire, non posso lasciare sola mia moglie'". Fabio invece, proprio con sua moglie Alessandra Drusian, si è sfogato: