video suggerito

Amici, Pettinelli dice no a Vybes e Chiamamifaro per il Serale: “Lei sempre uguale, lui non capisco le parole” La prof Pettinelli ha espresso i suoi dubbi su Vybes e Chiamamifaro che, al momento, secondo lei non meritano il Serale di Amici 24. L’insegnate ha convocato in studio i due cantanti e ha spiegato: “Angelica canti sempre uguale, non esce personalità. Vybes, quando canti non capisco le parole”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono sempre meno i posti disponibili per il Serale di Amici 2024. A qualche settimana dall'inizio della fase finale del talent, gli allievi che non hanno ancora ottenuto la maglia dorata iniziano a preoccuparsi per il loro futuro nella scuola. Tra questi ci sono Vybes e Chiamamifaro, che per il momento non hanno ricevuto i tre sì da parte dei professori di canto. Nel daytime del 27 febbraio, Anna Pettinelli ha voluto convocarli in studio per affrontare l'argomento.

"Quando canti non si capiscono le parole", le critiche di Pettinelli a Vybes

La prof Pettinelli ha convocato in studio Chiamamifaro e Vybes, come si è visto nel daytime del 27 febbraio. Dopo averli sentiti cantare, ha voluto spiegare a entrambi perché al momento non riceveranno un suo sì per il Serale. La critica al cantante è quella di non riuscire a farsi capire: "Quando canti non si capiscono le parole, non posso passare sopra sul fatto che non capisco quello che dici, il succo della questione è quello. Quando sento le tue prove, devo sentirle tre volte per capire quello che dici. Come andiamo al Serale?". "Mi dispiace perché è una cosa che leggo spesso, cercherò di migliorare sotto questo aspetto. Se non ci sarà tempo qua, lo farò anche da casa", ha spiegato il cantante. "È come se tu buttassi via quello che scrivi, io non capisco cosa dici. Portarsi al serale e combattere con gente che si esprime in maniera molto chiara, per te, è controproducente", ha concluso Pettinelli.

Le critiche di Pettinelli a Chiamamifaro: "Sei sempre uguale"

Pettinelli ha espresso anche a Chiamamifaro i suoi dubbi, spiegandole perché ad oggi secondo lei non merita la maglia del Serale: "Non sento una variazione di leggerezza in quello che canti. Quello che sento è sempre uguale, non riesci mai a catturare la mia attenzione e coinvolgermi". La cantante non è d'accordo: "Credo che all'interno del kit ci siano cose diverse. Mi sono messa in gioco, sentirmi dire che sono sempre uguale mi dispiace molto, c'è molto lavoro dietro". La prof ha spiegato di non rimanere mai sorpresa dalle sue esibizioni e, anche per questo, al momento non se la sente di dirgli sì: "Non c'è mai una esibizione che strappi la meraviglia e l'applauso. È tutto sullo stesso livello da quando sei entrata ad oggi, credo che tu non sia ancora sbocciata. Vuoi essere confusa con altre 150? Non esce la personalità, non ti riconosco, sei sempre nel medio".