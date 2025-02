video suggerito

Amici, Chiara non va al serale per colpa di Emanuel Lo: Celentano litiga con lui e Deborah Lettieri Momenti di acceso confronto ad Amici, dove Alessandra Celentano manifesta le sue perplessità sui giudizi dei colleghi che, a suo avviso, non sarebbero onesti. Intanto, la sua allieva Chiara, non ottiene i sì necessari per arrivare al serale.

A cura di Ilaria Costabile

Gli allievi della scuola di Amici si preparano, dopo mesi di lezioni e prove, alle fasi finali del programma, quelle che li conducono all'ambitissimo serale. Dopo la proposta di Alessandra Celentano alla produzione, che ha cambiato le modalità di accesso al serale, cantanti e ballerini devono ottenere il consenso da parte dei tre professori di categoria, ed è per questo motivo che Chiara, allieva della maestra, non potrà ancora andare al serale, perché Emanuel Lo non ha ritenuto che fosse pronta per accedervi.

Alessandra Celentano discute con Deborah Lettieri

La prima classificata della gara di ballo con cui si è aperta la puntata di Amici di domenica 9 febbraio, è stata Chiara che, quindi, si è dovuta esibire nuovamente aspettando il giudizio degli altri professori di ballo, ovvero Deborah Lettieri ed Emanuel Lo, per poter avere la maglia del serale. Prima dell'esibizione, però, c'è stato un momento di discussione tra la maestra Celentano e la sua collega, in merito ai giudizi che secondo l'insegnante di danza si dovrebbero dare ai ballerini, basati sull'oggettività: "Preferisco che mi venga detto, non lo voglio al serale perché non mi piace e non perché non se lo merita, lo posso accettare" e Deborah le risponde dicendo: "Quando giudichi un ballerino l'unica cosa oggettiva è la tecnica, il resto è soggettivo. È ovvio che una persona come te che ha la corazza, può giudicare solo la tecnica".

La maestra, quindi, chiede spiegazioni su quest'ultima affermazione: "Non mi pare che tu sia conosciuta per la tua sensibilità" le dice la collega, scatenando un certo fastidio: "Ma non mi conosci che ne sai tu della mia sensibilità?". Le due continuano a battibeccare sulle questioni che riguardano il giudizio oggettivo o meno di una performance: "Io parlo di onestà, dire questo ballerino non mi piace e allora non lo mando al serale" ribadisce Celentano.

La lite con Emanuel Lo dopo l'esibizione di Chiara

I momenti di tensione, però, non finiscono qui. Dopo l'esibizione di Chiara, apprezzata da Celentano e Lettieri, interviene Emanuel Lo che non concede alla ballerina la maglia del serale:

Se devo guardare questa esibizione, no, non merita il serale. È tutto troppo pulito, non vedo forza, non vedo energia. Quindi no, per me non vale il serale.

La maestra Celentano va su tutte le furie: "Non capisci niente. Parli sempre di energie, di forza, senza capire che quello di cui tu parli c'è, ma non si deve vedere". I due continuano a scontrarsi tanto che il coreografo arriva a dire: "Dici solo ca**te" e la maestra: "Stai zitto, le cazzate le dici tu, forse anche da una vita".