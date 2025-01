Amici 24, Garrison ad Alessandra Celentano: “Eri una mia allieva, ti ho portata io qua”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Amici24 di domenica 12 gennaio, si apre con una gara tra ballerini e cantanti con giudici esterni. Per il ballo è stato chiamato Garrison, un pilastro della scuola di Cinecittà, che per diverse edizioni è stato il maestro degli allievi che hanno fatto parte del talent. Non poteva mancare un battibecco tra il coreografo e la maestra Alessandra Celetano, dopo il passo a due di un'allieva della severissima insegnante di danza.

Il battibecco tra Garrison e Alessandra Celentano

La performance in questione è quella di Alessia che si è esibita con Sebastian, in un passo a due diverso dal suo solito repertorio, con innesti di modern, oltre a quelli prettamente latinisti, ma qualcosa non ha convinto Garrison che, quindi, ha provato a dire la sua. Il maestro di danza moderna, infatti, ha fatto notare alla ballerina che, forse, Sebastian con la sua fisicità e i suoi movimenti l'ha spesso oscurata, ma Celentano ha provato a contraddirlo sostenendo la sua allieva. Tra i due, quindi, inizia un battibecco dove la maestra contesta gli appunti tecnici che il coreografo prova a sottolineare, interviene quindi Maria De Filippi dicendo: "Cosa ci dice la vostra storia in questo programma?" e Alessandra Celentano risponde prontamente dicendo: "Che ci siamo sempre ammazzati, ma poi alla fine ci siamo sempre chiariti" e la conduttrice rincara: "No, che cosa ci dice?" ed è Garrison a rispondere: "Che era una mia allieva e l’ho portata qua io?" e la maestra prontamente: "Ma si sa è un classico di sempre, è l’eccezione che conferma la regola".

In merito alla performance, però, Garrison si rivolge ad Alessia dicendo: "Non so, ti ho visto un po' indietro, magari ti ha intimidito ballare con lui", ma la ballerina risponde dicendo: "Non mi sono sentita intimidita ho sentito una connessione con lui" e il maestro continua: "Piccole cose, un respiro un po’ in più, non so". Maria De Filippi, quindi, conoscendo l'allieva ipotizza che lei possa esserci rimasta male per le critiche ricevute: "No, non è che ci sono rimasta male. È stata una prova con Seba, noi latinisti abbiamo sempre il solito partner, quindi ho chiesto io alla maestra di cambiare"; Celentano interviene con una nuova stoccata per Garrison: "Senza contare che è uscita da sul suo stile ha fatto cose diverse dal solito, bisognerebbe apprezzarlo, se lo si capisse". Il botta e risposta si chiude con una battuta che Alessia rivolge a Garrison: "La prenderò come un'opportunità per chiedere di ballare di nuovo con Sebastian".