Amici 24, anticipazioni puntata del 27 ottobre: le sfide di TrigNO e Rebecca, Amadeus tra gli ospiti Le anticipazioni della puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024, dalle 14 su Canale5, fornite da Superguidatv. L'esito delle sfide di TrigNO e Rebecca, le classifiche e gli ospiti: tra i presenti in studio anche Amadeus.

A cura di Gaia Martino

Oggi pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024, dalle 14 su Canale5. Proseguono le sfide tra gli allievi della scuola desiderosi di proseguire il loro cammino fino all'ambito Serale. Ecco cosa è successo in studio oggi e gli ospiti della puntata: le anticipazioni fornite da Superguidatv che rivelano la partecipazione in puntata di Amadeus. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici 24 di domenica 27 ottobre

Stando alle anticipazioni della puntata di Amici 24 registrata oggi, nessun allievo è stato eliminato. TrigNO e Rebecca hanno vinto le sfide contro altri aspiranti allievi, riuscendo quindi a tenere ben stretto il loro banco nella classe. Le prossime sfide, si legge, vedranno protagonisti Teodora e Luk3.

La gara di canto ha visto al primo posto Nicolò, secondo Ilan, terza Senza Cri. La classifica di ballo, stando a quanto si legge su Superguidatv, si è conclusa con Daniele al primo posto, Alessia seconda e Alessio terzo. Ultima Teodora. Rudy Zerbi si sarebbe commosso con l'esibizione di Vybes che ha cantato Blu celeste di Blanco. Anna Pettinelli avrebbe proposto l'eliminazione di Luk3, l'allievo sarebbe stato salvato da Lorella Cuccarini che gli ha dato tempo per crescere nella scuola. La prova Oreo è stata vinta da Chiara.

Gli ospiti della puntata: Amadeus giudica gli allievi

Superguidatv fa sapere che Amadeus è stato ospite in studio, chiamato a giudicare le esibizioni dei cantanti. Maria De Filippi ha colto l'occasione per ringraziarlo per aver permesso ad ex allievi del talent show di partecipare al Festival di Sanremo, poi ha presentato il suo libro. Tra gli ospiti della puntata anche Alessandra Amoroso – che si è resa protagonista di una gag con la conduttrice che ha invitato al suo tour – e Virna Toppi.