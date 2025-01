video suggerito

Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, ad Amici 24: “Non sono il figlio di Maria” Alfa è stato ospite della puntata del 19 gennaio di Amici 24. All’anagrafe Andrea De Filippi, il cantante ha scherzato con la conduttrice a proposito del cognome che hanno in comune: “Volevo dire a tutti quelli che me lo chiedono che Maria De Filippi non è mia madre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Alfa è stato uno degli ospiti musicale della puntata del 19 gennaio di Amici 24. Il cantante si è esibito in studio con il suo brano il Filo Rosso, poi ha chiacchierato con Maria De Filippi riguardo alla sua famiglia. All'anagrafe, l'artista si chiama Andrea De Filippi, proprio con la conduttrice, ma ha voluto fare una precisazione.

"Maria De Filippi non è mia madre", le parole di Alfa

Dopo l'esibizione sulle note del suo brano Filo Rosso, Alfa ha chiacchierato con Maria De Filippi al centro dello studio. Il cantante ha mostrato alla conduttrice i numerosi piccoli tatuaggi che ha sul braccio, tra cui uno che raffigura il volto di Beppe Vessicchio, per anni direttore d'orchestra nel programma. "Ce l'ho disegnato sul bicipite, adesso sto cercando di farlo ingrossare", ha scherzato.

Il cantante ha poi voluto fare una precisazione riguardo alla sua famiglia, visto che il suo nome all'anagrafe è Andrea De Filippi e con la conduttrice condivide il cognome. Si tratta però di una casualità, nessun tipo di parentela tra loro: "Mi chiamo Andrea De Filippi, ma volevo dire a tutti quelli che me lo chiedono che Maria non è mia madre. Mi piacerebbe, ma non è così".

La famiglia di Alfa: mamma Antonella e papà Marino De Filippi

Nato a Genova, città in cui è anche cresciuto, Alfa è figlio di Marino De Filippi e Antonella, che lavorano rispettivamente come infermiere e psicologa. A proposito del rapporto con la madre, in un ‘intervista al Corriere della Sera il cantante aveva raccontato: "Avrebbe voluto che facessi medicina, i suoi genitori erano medici. Quando ho lasciato l'università, c'è stato un litigio importante. Non la biasimo: quello del cantautore è un mestiere appeso a un filo e ci sta che un genitore pensi a un percorso più sicuro". Il padre invece ha sempre assecondato la sua passione: "Mi accompagnava nei centri sociali per le prime gare di freestyle e mi ha motivato a fare lavoretti per mantenermi: ho fatto il cameriere in una pizzeria vicino casa".