Alex Belli: “È Tale e Quale Show o Sanremo? Se sei un cantante professionista è tutto più facile” Alex Belli fa un’interessante riflessione sul programma Tale e Quale Show. È giusto che partecipino anche cantanti professionisti? Non è forse troppo facile per loro aggiudicarsi la vittoria della puntata?

A cura di Daniela Seclì

Alex Belli è nel cast dell'edizione di Tale e Quale Show attualmente in corso. L'attore ed ex volto del Grande Fratello Vip ha pubblicato su X una riflessione sul programma condotto da Carlo Conti. Si è chiesto se, ammettendo in gara anche personaggi che nella vita fanno i cantanti, non si crei un divario eccessivo tra loro e chi per lavoro fa tutt'altro.

La riflessione di Alex Belli su Tale e Quale Show

Alex Belli, su X, ha fatto il paragone tra Tale e Quale Show e altri programmi in cui non sono ammessi tra i concorrenti professionisti della stessa disciplina in cui il cast deve cimentarsi:

Piccola considerazione. A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef se hai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile…un po’ come la pubblicità del SuperEnalotto…non è polemica è solo una riflessione.

E, sollecitato dal commento di una utente, ha continuato: "Io ricordavo il format originale, dove la sfida era: vediamo persone note imitare qualcosa di estremamente diverso dalla loro fisionomia e vocalità, tanto più che il divertimento e l’intrattenimento era basato su quello! Se dobbiamo fare Sanremo o basarci su dei virtuosismi canori forse lo spirito iniziale del format si è un po’ perso!".

Cantanti avvantaggiati a Tale e Quale Show?

In effetti, le parole di Alex Belli aprono a una riflessione interessante. I cantanti sono avvantaggiati nelle imitazioni di altri artisti, rispetto ai membri del cast che nella vita fanno un altro lavoro? Non si dovrebbe premiare forse anche l'impegno? Il concorrente ha pubblicato quel post dopo la quarta puntata, che è stata vinta da Luca Gaudiano e Jasmine Rotolo, entrambi cantanti. Alex Belli, invece, si è classificato nono mettendosi alla prova con l'imitazione di Stash, frontman dei The Kolors.