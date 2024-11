video suggerito

Alessandra Celentano sbotta contro Emanuel Lo ad Amici 24: “Disonesto, prendi in giro i tuoi allievi” Nella puntata di Amici oggi, domenica 3 novembre, Alessandra Celentano e Emanuel Lo hanno discusso per Sienna, ballerina che secondo la maestra non merita la maglia. Celentano ha accusato il collega di essere disonesto. “Maleducata”, è stata la replica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ad Amici 24 nella puntata di oggi, 3 novembre 2024, Alessandra Celentano e Emanuel Lo hanno litigato animatamente per Sienna, ballerina dell'insegnante di hip hop che ha eseguito il compito della maestra. Il suo prof. gli ha dato la sufficienza, a differenza di Deborah Lettieri e Alessandra Celentano: quest'ultima ha sostenuto che l'allieva non dovrebbe proseguire la sua avventura nella scuola del talent show, pensiero non condiviso da Emanuel Lo.

Lo scontro tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano

Per Alessandra Celentano la ballerina Sienna non merita di studiare nella scuola di Amici 24. Dopo aver assistito all'esibizione a lei assegnata, le ha dato uno zero. Deborah Lettieri l'ha votata con un quattro. L'allieva ha così commentato: "Sapevo che sarebbe andata così perché non sono ballerina classica, ma ringrazio la prof. Celentano comunque perchè è uno stile che non avevo mai fatto". Emanuel Lo, durante la puntata del 3 novembre 2024, ha espresso il suo pensiero sostenendo che la ballerina dovrebbe essere premiata per l'impegno messo in una prova che si allontana dal suo stile. Quando le ha assegnato la sufficienza, la maestra Celentano ha sbottato: "La stai prendendo per i fondelli, dovresti sospenderle la maglia e forse pensare che non è il caso che stia qui. Lei non è pronta. Sei disonesto nei confronti dei tuoi allievi". Emanuel Lo, dopo aver accusato la sua collega di essere una "maleducata", ha spiegato il motivo per il quale crede che la sua allieva possa proseguire la sua avventura nel programma:

A lei do la sufficienza, per me è sufficiente per come ha affrontato la prova. Sei una maleducata (rivolgendosi a Celentano, ndr). Sienna, già la lingua è difficile per te. La mia sufficienza è per la tua disposizione a metterti in gioco anche dove sai di non essere forte. In questa coreografia neoclassica, sei sufficiente per il lavoro fatto.