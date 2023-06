Alberto Matano: “L’intervista alla mamma di Impagnatiello era doverosa, anche se ci hanno accusati” “Siamo stati additati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche a lei”, ha spiegato il giornalista, che nel pomeriggio di domenica 4 giugno è stato ospite nello studio di ‘Da noi a ruota libera’ con Francesca Fialdini.

A cura di Giulia Turco

“Mio figlio è un mostro, chiedo perdono”. Le parole della mamma di Alessandro Impagnatiello non smettono di risuonare. L’intervista alla donna, andata in onda a La Vita In Diretta pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Tramontano e dunque la confessione di Alessandro, continua a far discutere. Alberto Matano, conduttore della trasmissione che ha dato voce alla famiglia Impagnatiello, spiega perché hanno deciso di mandare in onda il servizio.

Il chiarimento di Alberto Matano

“Siamo stati additati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche a lei”, ha spiegato il giornalista, che nel pomeriggio di domenica 4 giugno è stato ospite nello studio di ‘Da noi a ruota libera’ con Francesca Fialdini. “Voglio solo dire che sono vicino alla famiglia di Giulia, così come allo stesso tempio provo un sentimento di vicinanza nei confronti della famiglia del ragazzo, che ha pensato di allevare un uomo e ha scoperto poi chi fosse sul serio Alessandro”, ha continuato il giornalista.

Le parole di Mara Venier per la famiglia Impagnatiello

Una vicinanza, quella ai familiari di Impagnatiello arrivata anche da parte di Mara Venier, che a Domenica In aveva detto davanti alla telecamera: “Sì signora, suo figlio è un mostro”, chiarendosi poi solo in un secondo momento.

“Non volevo essere critica”, ha specificato la conduttrice di Domenica In, “nei confronti della famiglia di Alessandro. Ho visto l’intervista della madre a La vita in diretta ed è stato straziante vedere questa povera madre soffrire in questo modo. Se ho sbagliato chiedo scusa, sono vicina anche alla sua famiglia. Sta affrontando un dolore enorme: mi ha devastato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano”.

Cos’ha detto la mamma di Alessandro Impagnatiello a La Vita In Diretta

Sabrina Paulis si è lasciata andare ad un lungo sfogo davanti alle telecamere di Rai 1 chiedendo pubblicamente scusa alla famiglia di Giulia Tramontano per il dolore inflitto. "Ale non era così, credetemi. Non lo so cos'è successo. Nessuno se lo aspettava. Io non ci credo ancora, non ci credo", sono state le sue parole in diretta tv. "Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare… La mamma Loredana è una persona fantastica. È l'unica cosa da dire. Non l'ho più rivisto e non so se lo rifarò. Io non lo perdonerei. Ciò che ha fatto è imperdonabile, pagherà. Perché l'ha fatto? Perché l'hai fatto, Alessandro? Hai rovinato la vita a tutti".