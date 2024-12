video suggerito

Al Grande Fratello nessuno sa chi siano Eva Grimaldi e Stefania Orlando: “Ma sono cantanti? Che hanno fatto?” Eva Grimaldi e Stefania Orlando sono due nuove concorrenti del Grande Fratello. Peccato che nella casa quasi nessuno sappia chi siano. Ma Shaila Gatta ha un piano per scoprirlo senza fare figuracce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nuovi concorrenti al Grande Fratello. Nel corso della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini trasmessa lunedì 16 dicembre sono entrati nella casa l'attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbanda. I concorrenti li hanno accolti con entusiasmo, ma una volta terminata la diretta, si sono chiesti chi siano.

Al Grande Fratello si interrogano su chi sia Eva Grimaldi

Dopo la diretta, un gruppo di concorrenti si è ritrovato in giardino. Shaila Gatta, Javier Martinez, Alfonso D'Apice e Tommaso Franchi hanno commentato quanto accaduto nel corso della puntata. Alfonso, poi, ha sussurrato ai suoi compagni di avventura: "Ma Eva Grimaldi chi è?" Shaila Gatta ha ipotizzato: "È un'attrice?". Javier ha ammesso di non avere la più pallida idea di chi sia la nuova concorrente. Shaila ha continuato a indagare: "Non è un'attrice? È una conduttrice? Una cantante?". Martinez ha colto l'occasione per stuzzicare la ballerina: "Quello che fai tu. Tu che fai?". Shaila si è definita "showgirl" e il concorrente di rimando: "Showche?".

Il piano di Shaila Gatta per scoprire chi siano Eva Grimaldi e Stefania Orlando

Javier Martinez, allora, si è concentrato sugli altri due nuovi concorrenti: "E gli altri? Uno è un rugbista". Shaila, tuttavia, è tornata su Eva: "Eva Grimaldi fa o la cantante o l'attrice". Alfonso D'Apice ha concluso: "È nel mondo dello spettacolo di sicuro". Tommaso Franchi li ha invitati a pensare bene a ciò che dicono: "Non facciamo figuracce, io già ne ho fatte mille". Shaila ha assicurato: "Stefania Orlando è una showgirl". Javier ha deciso di rompere ogni indugio: "Ragazzi, io chiedo". Ma il resto del gruppo lo ha fermato. Alfonso D'Apice, in particolare, lo ha invitato a desistere: "Se hai tanti anni di carriera è brutto. È come se tu andassi da Enzo Paolo Turchi a dire: ‘Ma tu che fai nella vita?‘". Shaila Gatta, allora, ha escogitato un piano. Andare dai nuovi concorrenti chiedendo loro: "Come hai iniziato la tua carriera?". Lorenzo Spolverato ha raggiunto il gruppetto e così, la ballerina ne ha approfittato subito: "Tu sai che fa Eva Grimaldi?". E il gieffino ha replicato: "È una grande attrice italiana. Non lesbica, ma sposata con una donna. Stefania Orlando invece lavora in tv".