Al GF Yulia Bruschi si scaglia contro Lorenzo Spolverato: “Vuoi fare il capobranco, sei pesante” Yulia Bruschi ha accusato Lorenzo Spolverato di avere un atteggiamento prevaricante all’interno della Casa del Grande Fratello: “Tu fai il capobranco e noi dietro come dei pulcini a fare quello che vuoi altrimenti tu ti arrabbi”. Nella discussione è intervenuta anche Mariavittoria Minghetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al Grande Fratello scintille tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolevarato. Ad infiammare l'atmosfera un litigio nato dalle risposte che hanno irritato entrambi. Nella discussione è intervenuta anche Mariavittoria Minghetti per cercare di calmare le acque, la concorrente del reality show ha messo al corrente Lorenzo di ciò che pensa di lui: "Non riesco a capire perché tu dica che Luca è uno stratega quando sei il primo a comportarti in base alle dinamiche del gioco".

Yulia Bruschi contro Lorenzo Spolverato: "Sei pesante, le tue risposte non mi piacciono"

Durante la cena tra gli inquilini del Tugurio, Yulia Bruschi ha accusato Lorenzo Spolverato di essere pesante: "Non mi piace il tuo modo di fare, bisogna sempre seguirti. Tu sei il capobranco e noi dietro come dei pulcini a fare quello che vuoi tu altrimenti tu ti arrabbi. Hai risposto male anche a Maria Vittoria. Fai il bimbetto". Lorenzo ha replicato spiegando di non meritarsi questo trattamento: "Dovresti accorgerti delle tue risposte e farti un esame di coscienza, mi accusi di essere un capobranco. Scendi dal piedistallo". Nel corso della discussione i due si sono rimproverati a vicenda con Yulia che sosteneva di non sentirsi compresa da Lorenzo e con quest'ultimo che chiariva di sentire "un muro" tra loro.

Mariavittoria Minghetti rimprovera Lorenzo: "Tu pensi esclusivamente al gioco"

Mariavittoria Minghetti è intervenuta per tentare di porre fino all'alterco tra i due inquilini. Rivolgendosi a Lorenzo, gli ha spiegato come lui sia fortemente focalizzato sulle dinamiche del gioco: "Dagli altri ti aspetti sempre una fregatura. Non riesco a capire perché dici che Luca è uno stratega quando tu sei il primo". Yulia è della sua stessa idea: "Pensi molto a come comportarti in base alle dinamiche". Lorenzo si è detto colpito dalla loro sincerità, ammettendo in ultima istanza di "pensare al gioco ma non solo".