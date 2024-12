video suggerito

Al GF Jessica Morlacchi viene convocata in confessionale, poi esce e scoppia a piangere: cosa è successo Al Grande Fratello Jessica Morlacchi è stata chiamata in confessionale e ha ricevuto una triste notizia dalla famiglia. Tornata in cucina, la cantante è scoppiata in lacrime e ha potuto contare sul supporto degli inquilini. Cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Jessica Morlacchi ha ricevuto dai familiari una triste notizia. La cantante e concorrente del Grande Fratello è uscita piangendo dal confessionale e ha subito fatto preoccupare gli altri inquilini. Di nuovo in cucina, non è riuscita a trattenere le lacrime ancora scossa da quanto le era stato riferito. Con un comunicato pubblicato sui social, il reality ha spiegato cosa è successo alla concorrente.

La triste notizia per Jessica Morlacchi e il supporto degli inquilini

Chiamata in confessionale dagli autori, Jessica Morlacchi ha ricevuto la notizia della morte del suo cane Camillo, un bassotto, a cui era molto legata e che era al suo fianco da diversi anni. "Jessica Morlacchi ha appreso dai suoi familiari la notizia della scomparsa del suo cane Camillo", si legge nel comunicato diffuso sui social dal GF. Stando ad alcuni video che circolano sui social, la cantante è uscita piangendo dal confessionale dopo aver parlato con i familiari. Alcuni inquilini si sono stretti intorno a lei, come Pamela Petrarolo, che l'ha abbracciata e consolata. La cantante, poi, ha preparato una torta dedicata al suo cane, con la scritta ‘Ciao Camillo, Jess'. Durante il pranzo, Morlacchi non è riuscita a trattenere le lacrime per la scomparsa del cagnolino e, vedendola piangere, Javier Martinez si è alzato da tavola ed è andato a consolarla.