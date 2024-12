video suggerito

"A Napoli nessuno è libero" e fa il gesto delle manette: la battuta infelice di Tommaso Franchi al Grande Fratello Al Grande Fratello, Tommaso Franchi si è lasciato andare a una battuta infelice su Napoli. Mariavittoria Minghetti ha commentato: "Per fortuna non hanno sentito", ma il video era già sui social.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, la gaffe di Tommaso Franchi. Il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini si è lasciato andare a una battuta infelice su Napoli mentre chiacchierava con Shaila Gatta, Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti. Quest'ultima è apparsa sollevata all'idea che nessuno l'abbia sentito, ma il video circolava già sui social.

Cosa ha detto Tommaso Franchi su Napoli

Un gruppetto di concorrenti stava conversando in giardino. Mariavittoria Minghetti sembrava essere nel bel mezzo di un discorso sportivo: "Il libero quando arriva alla prima linea esce dal campo". Tommaso Franchi, allora, le ha corretto la pronuncia della parola "libero", invitandola a non pronunciarla con due b. La gieffina ha replicato: "Senti, a Roma si dice libero con due b". Poi si è rivolta a Shaila Gatta, curiosa di sapere come pronunciassero a Napoli la stessa parola: "A Napoli come si dice?" A questo punto, la battuta infelice di Tommaso Franchi che non è passata inosservata: "A Napoli nessuno è libero", poi ha fatto il gesto delle manette.

Gelo al Grande Fratello per la battuta infelice di Tommaso

La battuta di Tommaso Franchi ha gelato i suoi compagni di avventura. Javier Martinez ha esclamato: "Questa era brutta". Mariavittoria Minghetti ha commentato: "Dai! Per fortuna non hanno sentito". Shaila Gatta ha provato a capire cosa fosse successo perché, pur essendo seduta accanto a Tommaso, non ha sentito le sue parole: "Ma che ha detto? Non ho capito". Mavi ha tagliato corto: "Cose di Napoli". La ballerina, tuttavia, ha insistito: "Non ho capito, non ho sentito". Javier Martinez l'ha invitata a lasciare correre: "Niente, niente, è meglio se non tocchiamo questo argomento". Troppo tardi però, il video stava già circolando sui social, causando l'indignazione di chi ama la città di Napoli.