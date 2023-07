Tom Cruise non rinuncia al sogno di girare un film nello spazio: “Ci stiamo lavorando diligentemente” Tom Cruise non si arrende. L’attore è ancora desideroso di girare un film nello spazio. Nonostante il progetto sia slittato più volte negli ultimi anni, ci sta ancora lavorando.

A cura di Daniela Seclì

Da anni ormai, si parla dell'intenzione di Tom Cruise di girare un film nello spazio. Un progetto ambizioso, slittato più volte, ma a cui l'attore non ha intenzione di rinunciare. Il regista sarà Doug Liman, che ha già lavorato con Cruise in occasione del film Edge of Tomorrow – Senza domani. Secondo quanto riporta Variety, a finanziare il progetto – che avrà un costo di circa 200 milioni di dollari – sarà Universal. Tom Cruise, in questi giorni, ha dato un aggiornamento a riguardo.

Cosa ha detto Tom Cruise sul suo film nello spazio da 200 milioni di dollari

Lunedì 10 luglio, si è tenuta a New York la premiere del nuovo film di Tom Cruise "Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno". Così, i giornalisti hanno chiesto all'attore un aggiornamento sul suo progetto di girare un film nello spazio. Cruise ha fatto sapere che, al momento, non è stata ancora fissata una data per dare il via alla produzione del film. Ha rimarcato, però, di non avere affatto abbandonato l'idea di portarlo a termine: "Ci stiamo lavorando diligentemente, vedremo dove andrà".

Tom Cruise è impegnato nelle riprese di Dead Reckoning – Part Two

Finita la promozione del film "Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno", Tom Cruise tornerà sul set per l'attesissima seconda parte, che potrebbe segnare il finale della saga di Mission: Impossible. Poi, l'attore avrà più energie da dedicare al proposito di girare un film nello spazio. Nel 2020, era stato annunciato che l'anno seguente, il sessantunenne avrebbe dato il via alle riprese. Poi, non se n'è fatto più niente. Di certo parliamo di un progetto per il quale occorre la massima cura. Non sorprende, dunque, che i tempi si siano protratti più del dovuto. Tom Cruise, tuttavia, non molla. Prima o poi, il film che da anni Tom Cruise sogna di realizzare, vedrà la luce.