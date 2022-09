Sharon, la tiktoker cacciata dal bagno delle donne perché scambiata per uomo: “Adesso parlo io” Sharon, la tiktoker cacciata dal bagno delle donne perché scambiata per uomo, torna a parlare: “Capisco che una persona possa scambiarmi per un maschio, l’ho chiarito subito. Ma questo è l’ultimo dei problemi”.

È tornata a parlare Sharon Malatesta, la tiktoker salita alla ribalta per aver denunciato il comportamento scorretto di alcune guardie giurate all'interno del bagno pubblico di un supermercato in provincia di Bolzano. Dopo aver raccontato a tutti la sua versione dei fatti, il suo post è diventato virale e inevitabilmente il suo sfogo si è esposto a tanti che non hanno capito il senso del suo discorso: "Anche se mi sembra abbastanza ridicolo devo fare un altro video di spiegazione per questa storia". Sharon, quasi un milione di follower su TikTok, spiega: "Capisco che una persona possa scambiarmi per un maschio, l'ho chiarito subito. Ma questo è l'ultimo dei problemi".

@tsk.sha Onestamente spero di essere stata chiara e di non ritornare a dare spiegazioni a nessuno (cosa che non sono portata a fare). Questo è il mio video risposta a tutti quei commenti su pagine di giornali, scrittori, radio e chi ne ha più ne metta. Qua c’è un problema di superficialità di comprensione del testo proprio e soprattutto di non saper contestualizzare le situazioni soprattutto a livello morale ♬ suono originale – Sha™️

Le parole di Sharon Malatesta

Sharon Malatesta è stata accusata di ricercare facile visibilità. Lei contesta: "Ho i miei numeri sui social e non ho bisogno di farmi conoscere. Il video è andato più virale del solito, tutto qua. Non potevo urlare a tutti: "Sono una donna!!"

Io ho parlato della maleducazione della guardia e ho subito dei commenti tipo: "Potevi dire subito che eri donna". Ma io stavo male, dovevo correre al bagno. Poi non avevo la certezza che la guardia ce l'aveva con me. […] Non mi sarei mai immaginata che quest'uomo si mettesse davanti alla porta del bagno a guardare cosa stessi facendo e non potevo neanche urlare e dire a tutti: "Sono una donna!!!". […] Spero che la questione si chiuda qua perché è ai limiti dell'imbarazzante.

Chi è Sharon Malatesta

Sharon Malatesta è una studentessa universitaria oltre che una giocatrice di calcio. Sui TikTok si racconta sempre con contenuti ironici, racconta la sua vita quotidiana e molto spesso ironizza sul fatto che le persone le chiedono e la invitano a vestirsi in maniera "più femminile". Su questo argomento, Sharon può dare lezioni: "L’abito non fa il monaco e nemmeno definisce l’orientamento sessuale/genere"