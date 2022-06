“Paghi e vinci, l’ho provato io stessa”: cosa sta succedendo al profilo Instagram di Lilli Pugliese L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Lilli Pugliese è stata attaccata da un hacker che le ha rubato il profilo Instagram, ora pubblica story in cui invita i follower a depositare soldi: “Non date retta, è tutta una truffa”.

A cura di Gaia Martino

Lilli Pugliese, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la non scelta di Luca Salatino, sta lottando contro un hacker che si è impossessato del suo profilo Instagram. La giovane si è trovata costretta a creare un nuovo account per comunicare ai suoi fan cosa sta accadendo, chi si nasconde dietro quei strani messaggi comparsi tra le sue stories: "Ho depositato 1000 euro e ne ho vinti 6800". "Non date retta, è una truffa" sono le prime parole del volto del dating show.

Cosa è successo al profilo Instagram di Lilli Pugliese

Da circa due giorni sul profilo Instagram di Lilli Pugliese compaiono story che incitano i followers a depositare soldi per guadagnarne il doppio. "Ho investito 1000 euro al mattino e ho guadagnato 6800 euro in 1-2 ore" sono alcuni dei messaggi che si leggono nelle story. "L'ho provato, ho pagato e vinto" – si legge ancora – "Ho depositato e vinto, ti garantisco che puoi contare su di me". Dietro questi messaggi apparentemente scritti a nome dell'ex corteggiatrice c'è in realtà un hacker che si è impossessata del suo account. Nelle ultime ore la giovane ha rotto il silenzio in un nuovo account.

Le parole di Lilli Pugliese vittima di hacker

Lilli Pugliese, volto dell'ultima stagione di Uomini e Donne, ha spiegato che le hanno hackerato il profilo e ha invitato i suoi fan a non credere a quanto leggono: l'hacker sta provando a truffare i suoi follower a nome suo.

Il profilo è hackerato, non date retta alle storie che vengono postate nel mio vecchio profilo, è tutta una truffa. Io mi sto muovendo con tutta la procedura che viene fatta in questi casi.

A distanza di ore ancora non è riuscita a recuperare il suo account personale e non sa se ci riuscirà. Ha aggiornato i fan anche stamattina circa la situazione, attraverso il suo nuovo profilo: "Non so se riuscirò a riprenderlo" ha commentato, invitandoli a far circolare il video per evitare che qualcuno possa cadere nella "trappola".

