Morta Sally Kellerman, l’infermiera Hot Lips del film Mash È morta a 84 anni l’attrice americana Sally Kellerman. È stata la protagonista del noto film degli Anni 70, Mash, in cui interpretava un’infermiera Margaret Houlihan impegnata nella guerra in Corea.

A cura di Ilaria Costabile

È morta all'età di 84 anni l'attrice americana Sally Kellerman, diventata famosa nel ruolo dell'infermiera Margaret Houlihan, chiamata anche ‘bollore' oppure "hot lips", nel film del 1970 "Mash" di Robert Altman. Si è spenta nella sua casa di Woodland Hills a Los Angeles, a seguito di un arresto cardiaco. Per quell'interpretazione, poi, fu anche candidata all'Oscar come migliore attrice non protagonista. Seguirono altri film, anche di un certo spessore, in cui fu diretta dal noto regista, ma fu la commedia in cui si raccontava uno spaccato della guerra in Corea a regalarle la notorietà.

La carriera tra cinema e tv

Nata a Long Beach nel giugno 1937, dopo aver portato a termine gli studi superiori decise di iscriversi all'Actor's Studios quando a dirigerla vi erano Jeff Corey e Lee Strasberg. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 1957 con il film Reform School Girl, di cui in Italia non c'è traccia, per poi man mano acquisire sempre più spazio sia sul grande che sul piccolo schermo, infatti negli Anni 60 prese parte a molti progetti televisivi come L'ora di Hitchcock, Cheyenne e Star Trek. Altro film a cui prese parte, prima del vero e proprio successo, fu Lo strangolatore di Boston, in cui interpretò il ruolo di Dianne Cluny, l'anno dopo entrò nel cast di Sento che mi sta succedendo qualcosa. La sua carriera proseguì in maniera piuttosto altalenante, la troviamo infatti in film sempre di Robert Altman come Anche gli uccelli uccidono del 1970, I protagonisti del 1992 e Prêt-à-Porter del 1994. Come già ricordato, però, iconico fu il suo ruolo in Mash.

Il successo con il film Mash

Il film ebbe un certo successo, tanto che fu candidata a ben cinque premi Oscar, ma sebbene vi fossero altri attori di rilievo come Donald Sutherland e Robert Duvall, la candidatura per l'interpretazione andò proprio alla Kellerman. Il suo ruolo divenne per l'appunto iconico, rispondendo alle caratteristiche della commedia anche erotica di quegli anni. Il film, in cui Kellerman era un'infermiera che lavorava in un campo di concentramento durante la guerra in Corea, subendo gli atteggiamenti a volte strafottenti degli altri medici, divenne poi una serie televisiva, che durò per ben undici stagioni.