Miss Alabama Zoe Sozo Bethel è morta a 27 anni dopo un misterioso incidente Zoe Sozo Bethel, vincitrice del titolo di Miss Alabama nel 2021, è morta per le ferite riportare in seguito a un incidente avvenuto a Miami, di cui non si hanno dettagli. Aveva 27 anni.

A cura di Elisabetta Murina

La vincitrice del titolo Miss Alabama, Zoe Sozo Bethel, è morta a 27 anni per le ferite riportate in seguito a un incidente avvenuto il 14 febbraio a Miami. A renderlo noto la famiglia con un post via Facebook.

L'incidente e il ricovero in ospedale

Zoe Sozo Bethel era rimasta coinvolta in un misterioso incidente a Miami, avvenuto il 14 febbraio e di cui finora né la polizia né i familiari hanno rivelato alcun dettaglio. La 27enne era stata ricoverata in ospedale, dove le sue condizioni si erano complicate fino a portarla in stato di coma. Il decesso è avvenuto il 18 febbraio e a darne notizia è stata la famiglia con un post su Facebook, spiegando che la figlia ha subito "gravi danni al cervello"/tronco cerebrale" che ne hanno causato la morte.

Chi era Zoe Sozo Bethel

Zoe Sozo Bethel, 27 anni, era stata incoronata Miss Alabama nel 2021. Oltre ad aver vinto il titolo, era giornalista e commentatrice politica per RBSN, società di media conservatrice nota per aver seguito le manifestazioni dell'ex presidente Donal Trump. Aveva lavorato anche per il gruppo anti-aborto Students for Life e Project Veritas e si è spesso battuta per combattere pregiudizi e ingiustizie sociali. Sul suo profilo Instagram, condivideva scatti che racontavano le battaglie in cui credeva e la sua vita privata.