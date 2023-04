Minnie Minoprio: “Walter Chiari mi schiaffeggiò, oggi faccio i mercatini” Minnie Minoprio, showgirl tra le più famose in Italia negli anni ’80, si racconta in un’intervista a Repubblica. Dagli esordi al recente ritorno in tv a The Voice Senior. “Oggi faccio i mercatini”, confessa.

A cura di Stefania Rocco

Risale agli anni ’80 il successo di Minnie Minoprio, attrice e soubrette anglo italiana nota soprattutto per i suoi ruoli da valletta sexy e un po’ svampita molto in voga in quegli anni. In un’intervista a Repubblica, Virginia Anna Minoprio (vero nome della showgirl) si racconta: dagli esordi accanto ad alcuni dei più grandi nomi della televisione fino al recente ritorno sul piccolo schermo con the Voice Senior. “Non ero sexy. Fu Don Lurio a inventarsi quella Minnie provocante, mi diceva le mosse da fare. Io ero negata, non mi sentivo così”, ricorda a proposito di quegli anni, “Poi sono mora, ma decisero che dovevo essere bionda… Alla fine sono diventata bionda per sempre”.

Minnie Minoprio: “Lo schiaffo di Walter Chiari”

Fu Walter Chiari a notarla quando era ancora giovanissima e a volerla nella compagnia con Lelio Luttazzi. Nel suo libro, Minoprio racconta che Chiari la schiaffeggiò. Un episodio che conferma: “Ero una ragazzina, lui il capocomico, avrà avuto 35, 36 anni, non so. Non poteva permettere a una novellina come me di rispondergli male e sì, mi diede uno schiaffetto, insomma mi mise al mio posto. Io stessa, nelle mie compagnie, ho avuto ballerine di 15, 17 anni e non era facile. Le altre soubrette avevano i boys, io ero accompagnata da un gruppo di ragazze”. Federico Fellini, invece, la scartò trovandola eccessivamente magra: “Pensava a me per il ruolo di Gradisca. Mi disse ‘mangia, mi raccomando’. Un po’ come la storia di Hansel e Gretel, con la strega che controlla le dita dei bambini se erano ingrassate. In quel periodo lavoravo tanto, perdevo un chilo dopo ogni spettacolo. Fellini fu molto carino, mi invitava a Cinecittà, mangiavamo con il mio manager ma niente da fare: non ingrassavo. Niente ruolo”. Nega, invece, la rivalità con Raffaella Carrà:

Ma figuriamoci, i giornali dovevano scrivere qualcosa, chi poteva minacciare la popolarità di Raffaella? Hanno inventato, non c’è mai stata storia. Abbiamo fatto insieme Ciao Rudy con Marcello Mastroianni, con lei, Angela Pagano, Paola Pitagora, tredici attrici. L’anno successivo c’era Loredana Bertè. Anche in un’altra commedia musicale, Forse sarà la musica dell’amore con Lando Buzzanca, poi venne Loredana.

Il ritorno in tv con The Voice e la vita a 80 anni: “Faccio i mercatini”

“La Rai mi mise da parte, forse non sapevano cosa fare di me: ero un po’ tutto, un po’ niente. Non mi offrivano cose importanti. Prima della sigla con Bongusto avevo fatto conduzioni, concerti, teatro, di tutto e di più, dopo il primo successo la Rai mi ha un po’ abbandonata. Mi dispiace che non mi abbiano valorizzata”, ricorda la showgirl senza nascondere il rammarico. Recentemente, però, proprio la Rai le ha consentito di tornare in tv con The Voice: “È stata dura, canti due minuti e poi tanti filmati, ti racconti, ma è stato gratificante perché è un modo per farsi conoscere. E la compagnia era bellissima. Poi è un programma positivo, che incoraggia chi ha una certa età. L’importante è avere interessi, stare con gli altri”. Infine, Minnie racconta la sua passione più recente: