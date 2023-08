Matteo Paolillo canta ‘O Mar For durante il concerto ma una fan sale sul palco e gli ruba la scena Matteo Paolillo, star della serie tv Mare Fuori, si esibisce in concerto a Riccione. Ma quando l’artista prova a cantare ‘O Mar For, la canzone simbolo della serie, una giovane fan sale sul palco e gli ruba la scena.

Risate durante il concerto di Matteo Paolillo a Riccione. Il giovane attore, protagonista della serie tv Mare Fuori con il personaggio di Edoardo Conte, è salito sul palco per esibirsi nell’esecuzuione di alcune canzoni tratte dal suo ultimo album. Tra queste anche ‘O Mar For, canzone simbolo e colonna sonora della fortunata serie Rai. A quel punto, però, una giovanissima fan invitata sul palco gli ha rubato la scena, prendendo il microfono e cantando al posto dell’artista.

La reazione di Matteo Paolillo

Divertito, Matteo ha lasciato il microfono alla giovane fan consentendole di cantare un pezzo della canzone. Pochi istanti dopo, per garantire la prosecuzione dello show, il giovane si è ripreso il microfono e ha continuato a cantare insieme alla bambina. Ma quest’ultima, appena possibile, ha sottratto nuovamente il microfono all’artista e ha continuato a cantare un pezzo della canzone. Matteo ha sorriso di nuovo, fatto spallucce e lasciato la scena alla giovane per poi riaccompagnarla al suo posto dopo qualche istante, sempre divertito. Un momento immortalato dai presenti che hanno successivamente caricato il video sui social rendendolo virale.

Matteo Paolillo: “Sanremo? Chissà”

Attore oltre che cantante, Matteo non ha nascosto il desiderio di continuare a pensare alla musica come a una possibilità di carriera. Salito sul palco di Sanremo in occasione della scorsa edizione del Festival insieme al cast di Mare Fuori, non ha nascosto il desiderio di tornare in futuro, magari in una veste differente, quella di artista in gara: “Sicuramente l’Ariston è un palco bellissimo. È stato super emozionante esserci quest’anno. Chi lo sa per il futuro. Sicuramente è una cosa importante”. La grande occasione, ed è il primo a riconoscerlo, è arrivata grazie a Mare Fuori, la serie televisiva che lo ha reso popolare.