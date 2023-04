Martina Colombari: “Ho imparato ad amarmi, non devo più dimostrare che sono brava oltre che bella” Martina Colombari si racconta in un’intervista al settimanale Oggi, in cui rivela di essere riuscita a cambiare prospettive di vita, iniziando con un cambiamento interiore e liberandosi dall’idea di dover dimostrare di essere brava, oltre che bella.

A cura di Ilaria Costabile

Martina Colombari è rinata, lo racconta lei stessa in un'intervista al settimanale Oggi, in cui rivela di aver ripreso in mano la sua vita e di essere riuscita ad amarsi in maniera più sana e totalizzante, che nulla ha a che vedere con l'idea di bellezza. Adesso, carica di questa nuova consapevolezza, la modella e attrice vive questa nuova fase della vita, sostenuta dall'amore di suo marito Billy Costacurta e di suo figlio.

Il cambiamento di Martina Colombari

"A 40 anni ho iniziato a smontare i miei pezzi e a rimontarli. È successo quando ho sentito che non dovevo più dimostrare che, oltre a essere bella, ero anche brava" ha raccontato la modella in una lunga intervista al settimanale, in cui ha rivelato come il fatto di cambiare atteggiamento sia stato utile a trovare un nuovo equilibrio psicofisico. La vera rivoluzione, spiega l'ex Miss Italia, è stata comprendere che prendersi cura di sé stessi è il primo passo per migliorare il rapporto con chi si ha al proprio fianco:

Lo scopo non era avere un corpo bello ma un corpo sano. Senza scorciatoie, con un’attenzione e una cura costanti… Teatro, meditazione e yoga mi hanno aiutata molto. Ma soprattutto un po’ di egoismo, iniziare a fare solo quello che mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque. E che gli altri devi accettarli per quello che sono e possono darti. Questo ha cambiato anche il mio rapporto con mio padre.

Il rapporto con il figlio e il marito Billy Costacurta

Un cambiamento che le ha consentito anche di instaurare un legame diverso con suo figlio, scandito dalla paura di essere troppo distante per impegni lavorativi e forse è anche per questo che ha deciso di intraprendere un percorso avventuroso con lui, partendo per Pechino Express: "Si è alleggerito il senso di colpa che avevo nei confronti di mio figlio ogni volta che mi allontanavo per lavoro o altro. Ho capito che lui e Ale stanno anche meglio quando non ci sono". Anche con il marito Billy Costacurta, il rapporto va a gonfie vele, nonostante gli anni l'uno accanto all'altra non siano affatto pochi:

