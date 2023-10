Manuela Carriero torna sui social con una frecciata a Michele Longobardi: “Ora sono una vera mummia” Manuela Carriero dopo l’abbandono a Uomini e Donne torna sui social: “Ora si che sono una vera mummia” ha scritto su Instagram a corredo di alcune sue foto. Sarebbe una frecciata a Michele Longobardi che in uno degli ultimi confronti la definì troppo “moscia”. “Sono una mummia, ma con il cuore” gli rispose nel programma.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuela Carriero dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi nella quale ha salutato lo studio, essendo rimasta senza corteggiatori, rompe il silenzio social con un messaggio definito "criptico" per alcuni. Nel giorno in cui si festeggia Halloween l'ormai ex tronista ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini di sé, poi la frase: "Ora si che sono una vera mummia, è eloquente". Potrebbe trattarsi di una frecciata a Michele Longobardi, che in uno degli ultimi confronti la accusò di essere "moscia". "Sono una mummia, ma con il cuore" gli risposte Manuela Carriero nel programma.

Le prime parole di Manuela Carriero dopo l'addio a Uomini e Donne

Con alcune foto che la ritraggono in un locale della Capitale, Manuela Carriero ha rotto il silenzio su Instagram. "Ora si che sono una vera mummia, è eloquente" ha scritto prima di augurare un felice Halloween ai suoi followers. Il messaggio dell'ormai ex tronista si è concluso con un "grazie di cuore" a coloro che le hanno scritto, poi: "Vorrei spiegarvi alcune cose nelle storie in questi giorni".

Manuela Carriero potrebbe voler fare chiarezza nei prossimi giorni sui fatti accaduti nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda oggi è stata frenata da Maria de Filippi mentre tentava di convincere i suoi corteggiatori a rimanere nel programma.

I saluti di Manuela Carriero a Uomini e Donne

Il percorso di Manuela Carriero a Uomini e Donne ha avuto un finale inaspettato. La giovane dopo il rifiuto di Michele Longobardi e Carlo Marini, ha tentato di convincerli a rimanere invitandoli a non mollare il programma, accusandoli di essere "superficiali" perché "con due esterne non potete già pensare di conoscermi". Prima di uscire dallo studio, ritrovatasi senza corteggiatori, ha chiesto per l'ultima volta a Maria de Filippi di farle conoscere altri uomini: "Se hai il numero di qualcuno, io cerco sempre l'amore, sono sempre predisposta a fare conoscenze e a passare sopra i difetti se una persona mi piace". "L'ho visto" sono state, invece, le ultime parole della conduttrice prima di salutarla.