Manlio Messina (FdI): “Una storia con Giorgia Meloni? Falso, anche Fabrizio Corona me lo ha ammesso” Dopo l’annuncio della fine della relazione con Andrea Giambruno, Giorgia Meloni è stata accostata al nome del deputato di FdI Manlio Messina dal sito di Fabrizio Corona. Messina ha prontamente smentito: “Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito”.

Poche ore dopo l'annuncio della fine della relazione con Andrea Giambruno, la Premier Giorgia Meloni è stata accostata al nome del deputato di FdI Manlio Messina. "Da Catania arriva una voce. La premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell'Isola. Bello, bravo e in gran carriera. E se fosse proprio lui ad aver riportato l'amore nel cuore spezzato della premier?", scrive il sito di Fabrizio Corona, in vena di gossip dopo aver tanto parlato di calcioscommesse.

Messina: "Corona mi ha ammesso che la notizia è falsa"

"A sentire i soliti bene informati, potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di serio", continua l'articolo, ipotizzando una relazione tra i due. Prontamente la notizia arriva sulla scrivania di Manlio Messina, che decide di non rimanere fermo a guardare. Con un post su Facebook chiarisce la sua posizione e spiega di aver chiamato Fabrizio Corona, che avrebbe ammesso la falsità della notizia e motivato la sua presenza sul sito per motivi di click:

Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona.

“Ho già contattato il mio avvocato, se ci sono gli estremi lo querelo certamente”, ha aggiunto a Repubblica.

Chi è Manlio Messina, riferimento di Meloni in Sicilia

Manlio Messina è un esponente di Fratelli d’Italia che sicuramente gode della stima di Giorgia Meloni, infatti è lui il riferimento della Premier in Sicilia per la gestione del partito. Assessore regionale al Turismo nella giunta Musumeci, adesso deputato alla Camera alla prima legislatura e subito nominato vice capogruppo di Fratelli d’Italia. Siede in tutti i tavoli politici per conto del partito per stabilire le candidature più delicate, nelle città, ma anche in Regione.