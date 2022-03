Luciana Littizzetto: “Frequentando persone malate, ho capito che non si può scherzare su tutto” Luciana Littizzetto racconta quanto stia cambiando il mestiere del comico in un contesto storico così delicato. La pandemia, poi la guerra hanno reso il pubblico ipersensibile ad un’ironia tagliente che rischia di fare male, molto più di prima.

A cura di Giulia Turco

“Prima potevi scherzare su tutto. Io lo facevo: guerre, situazioni imbarazzanti…”. Luciana Littizzetto racconta quanto stia cambiando il mestiere del comico in un contesto storico così delicato. Anni segnati dalla pandemia prima, da una guerra vicina e spietata, poi, che hanno reso il pubblico ipersensibile ad un’ironia tagliente che rischia di fare male, molto più di prima, provocando disorientamento e irritazione. Intervistata dal settimanale Oggi, l’attrice racconta quanto sia difficile muoversi su un terreno così scivoloso.

L'ironia sui no vax

“Ora che ho avuto a che fare con persone colpite da malattie, ho capito che ridere di alcuni argomenti è molto difficile”, racconta Luciana Littizzetto che durante la pandemia non ha mai smesso di presenziare sul bancone di Fabio Fazio raccontando la lotta contro il Covid. La sua ironia ha però volato parecchio leggera sui temi di vaccini, tamponi, gettando nel mirino quasi sempre e soltanto i no vax o chiedendo il rigoroso rispetto delle norme per arginare l’emergenza. Memorabile la sua lettera ai no vax, ai quali chiedeva di riflettere, di guardare oltre la bolla delle proprie posizioni. "Vi chiedo una cosa: veniamoci incontro (a due metri di distanza)".

Il rapporto con Fabio Fazio

Fabio Fazio, spiega, le ha sempre lasciato la totale libertà di decidere che cosa raccontare e come, sul bancone di Che tempo che fa. "È lui che comanda, però nel mio spazio sono libera, Fabio non sa mai cosa dico", racconta al settimanale Oggi al quale ricorda l'aneddoto durante della puntata in cui Fazio intervistò Papa Francesco. "Me l'ha passato a fine intervista. Mi sono avvicinata e ho chiesto ‘Papa Francesco senta, sono una comica, vado all'Inferno?' Meglio comica che tragica", ha detto Luciana al Pontefice. "Allora Papa la saluto, un bacio. Fazio si è preso un colpo".