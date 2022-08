Lo invitano al matrimonio, non li conosce ma ci va lo stesso: il gesto di Keanu Reeves La coppia di sposini inglesi che risponde al nome di James e Nikki Roadnight ha provato a invitare Keanu Reeves al matrimonio, perfetti sconosciuti per l’attore, e questi alla fine ha accettato.

Incredibile ma vero: la coppia di sposini inglesi che risponde al nome di James e Nikki Roadnight ha provato a invitare Keanu Reeves, perfetti sconosciuti per l'attore, e questi alla fine ha accettato. Quando si è presentato alla cerimonia la stella di Matrix, di Point Break e di John Wick, nessuno riusciva a credere ai propri occhi. Il divo era stato invitato solo perché si ritrovava ad alloggiare per una vacanza nell'albergo dove si è tenuto il ricevimento, nel Northamptonshire. Al momento del sì dei Roadnight e delle celebrazioni per l'evento, Keanu Reeves era presente. Qualcosa da non dimenticare per loro: "È stato molto amorevole", ha dichiarato la sposa.

Il più umano tra i divi

Keanu Reeves è considerato ormai una sorta di portafortuna. Notoriamente è in grado di esaudire sempre i desideri dei suoi fan, mostrandosi una stella molto "terrena". Qualche settimana fa, la notizia di un ragazzino che lo ha tempestato di domande in aeroporto. Lui si è sempre mostrato disponibile: è, in questo senso, il divo meno ‘hollywoodiano' tra i divi. È il più umano tra le stelle.

Le parole della sposa

Nikki Roadnight (la sposa) ha pubblicato tutto su Twitter e ha raccontato quello che è successo: "Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. È stato davvero amorevole".

È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro.

Keanu Reeves ha donato il 70% dei suoi guadagni di Matrix per combattere la leucemia. Anche in questo caso, l'attore ha dimostrato la sua voglia di aiutare chi si trova in difficoltà. Merito anche del credo dell'attore: "In Nepal mi hanno cambiato la vita". Dopo aver girato "Piccolo Buddha", si è aperto alla meditazione e la buddismo.