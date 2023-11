Linda Evangelista rivela: “Non voglio più andare a letto con nessuno” Linda Evangelista dichiara di non voler più frequentare uomini. L’amore non è una priorità nella sua vita, afferma la top model che dichiara di non avere un compagno dal 2016.

Linda Evangelista ha deciso che la vita di coppia, nella sua vita, è un qualcosa di cui può fare tranquillamente a meno. Lo ha raccontato in un'intervista al Sunday Times, in cui ha rivelato di non essere interessata ad una conoscenza e di non avere un compagno almeno dal 2016.

Le dichiarazioni di Linda Evangelista

Un anno importante, il 2016, perché è quello in cui la top model si è sottoposta al Cool Sculpting, un trattamento estetico per la riduzione del grasso corporeo dal quale è stata gravemente segnata e sfregiata, e che l'ha costretta a vivere come una reclusa per quasi cinque anni. Da quel momento, poi, si è chiusa anche la sua frequentazione con gli uomini. Dal 2022, però, Linda Evangelista è tornata a mostrarsi in pubblico, partecipando anche ad eventi mondani, ma questo non è bastato per farle tornare la voglia di cimentarsi in nuove frequentazioni:

Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio sentire il respiro di nessuno. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità.

Gli amori di Linda Evangelista e il dolore della malattia

La top model sembra avere le idee piuttosto chiare, anche perché la sua vita sentimentale non le ha fatto sconti. È stata sposata, ad appena 22 anni, con Gérald Marie, ex capo dell’ufficio parigino di Elite Model Management, che ha abusato di lei sia fisicamente che psicologicamente, poi è stata legata per sei anni all'attore Kyle MacLachlan. Nel 2006, dopo una breve relazione con Francois-Henry Pinault, ha dato alla luce suo figlio, Augustin James. Dopodiché non ci sono state storie d'amore di particolare rilevanza. In questi anni ha dovuto fare i conti con la sofferenza della malattia: "Ho avuto due tumori al seno in cinque anni, so di avere un piede nella fossa. Tutto ciò che avrò d’ora in avanti sarà un bonus", per questa ragione quindi non le serve altro: "Sono felice per la mia vita. Sono felice di essere viva"