L’ex tronista Veronica Burchielli torna sui social dopo un anno di assenza: “La mia vita è cambiata” Dopo circa un anno di assenza dai social, l’ex tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli è tornata su Instagram e ha raccontato la sua rinascita dopo il difficile periodo vissuto legato ai disturbi alimentari: “La mia vita è cambiata in meglio, ho perso 20 kili”.

A cura di Gaia Martino

Veronica Burchielli è tornata su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne dopo un lungo silenzio social è tornata a parlare di sé con i fan: "La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto". Dopo la delusione d'amore per la rottura con Alessandro Zarino, la giovane influencer ha deciso di prendersi una pausa: "Non esiste cosa più sana, ho perso quasi 20 kili". Nel novembre 2021 aveva raccontato del disturbo alimentare di cui soffriva che le aveva fatto aggiungere dei kili in più. "Mi sentivo dire "sei tutta ossa". Così può scattare un'altra malattia che per me è stata il disturbo alimentare delle abbuffate", disse.

La rinascita di Veronica Burchielli

Veronica Burchielli tra le stories ha raccontato della sua rinascita. Dopo una lunga assenza sui social (l'ultimo post risale a marzo 2022, oltre un anno fa), l'ex tronista è tornata attiva su Instagram: "La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto. Il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi. Non c'è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo il bisogno. Ho perso quasi 20 kili", le parole in risposta a una fan.

L'influencer ha spiegato che "il dimagrimento è stata una conseguenza del tempo" che ha dedicato a se stessa. "Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso di sé. Se vi accorgete di vivere una giornata no, fate qualcosa di diverso dal solito". Oggi si sente in gran forma, appagata con se stessa: "Sono tanto felice ora".

Oggi Veronica Burchielli è fidanzata

Dopo tempo, Veronica Burchielli ha ritrovato se stessa e anche l'amore. Dopo la storia naufraga con Alessandro Zarino, pare sia la prima volta che renda pubblica una nuova relazione. "Il mio fidanzato, grazie amore", le parole scritte tra le stories poche ore fa a corredo di una foto che ritrae alcune buste contenenti cibo cinese. L'identità del nuovo fidanzato è però ancora misteriosa.