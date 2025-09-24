La vita privata di Claudia Cardinale: il rapimento, il figlio nato da una violenza e l’amore con Cristaldi e Squitieri

La vita privata di Claudia Cardinale è stata intensa. Non aveva ancora compiuto vent’anni quando è stata rapita e violentata da un uomo. Dopo quel drammatico episodio, è rimasta incinta e ha voluto a tutti i costi tenere il suo bambino. È nato Patrick. Poi, la relazione con il produttore Franco Cristaldi, l’amore vero con il regista Pasquale Squitieri e la nascita della seconda figlia, Claudia.

Claudia Cardinale, diva del cinema italiano e internazionale, è morta a Nemours in Francia. Aveva 87 anni. Alla brillante carriera che l'ha incoronata musa di Federico Fellini e Luchino Visconti e che l'ha consegnata all'eternità con l'iconico ruolo di Angelica nel film Il Gattopardo, si è affiancata una intensa vita privata segnata da dolori ma anche grandi storie d'amore.

Claudia Cardinale rapita, il figlio Patrick nato dopo quella violenza

Claudia Cardinale, poco più che adolescente, fu vittima di un episodio traumatico. Come lei stessa raccontò al Corriere della Sera, fu rapita e violentata da un uomo: "Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò. È stato terribile". Dopo quella violenza rimase incinta. Decise di non abortire: "Quando quell’uomo seppe della mia gravidanza, si rifece vivo, pretendendo che abortissi". Ma la famiglia dell'attrice fece quadrato attorno a lei. I genitori e la sorella Blanche furono tutti concordi nel crescere il bambino che stava per nascere come fosse il fratello minore dell'attrice. Mancava poco alla nascita del bebè e il produttore Franco Cristaldi, con cui Cardinale aveva un contratto, decise di portarla a Londra per contenere lo scandalo. Lì nacque Patrick.

Il matrimonio annullato con Franco Cristaldi

Franco Cristaldi e Claudia Cardinale

Claudia Cardinale sviluppò un profondo senso di gratitudine nei confronti di Franco Cristaldi, che poi si trasformò in qualcosa di più. Tra loro, infatti, iniziò una relazione. Tuttavia, secondo quanto raccontò la diva, lui non voleva che si sapesse che era madre e non voleva che Patrick vivesse con loro: "Con lui ero praticamente un’impiegata, non lo chiamavo nemmeno per nome, ma per cognome. Mi sentivo in ostaggio, mio padre e mia madre erano furibondi". Cristaldi, tuttavia, decise di sposarla e organizzò tutto senza informare l'attrice: "Io lo annullai perché non ero innamorata, era lui ad esserlo di me". La relazione finì definitivamente nel 1975, poi per Claudia Cardinale arrivò il vero amore.

Il vero amore con Pasquale Squitieri e la nascita della figlia Claudia

Claudia Cardinale e Pasquale Squitieri

Claudia Cardinale non ha mai avuto dubbi. Il vero amore per lei è stato Pasquale Squitieri. Per conquistarlo, lo raggiunse a New York. Con lui diventò mamma per la seconda volta. Secondo quanto raccontava l'attrice, fu il regista a chiederle di chiamare la loro figlia Claudia perché sapeva che lei non aveva intenzione di sposarlo e in questo modo ci sarebbe comunque stata una Claudia Squitieri. Cardinale non lo sposò perché su di lei aleggiava ancora l'ombra della violenza subita: "Pesava su di me il ricordo della violenza subita. Inoltre, non ho mai amato mischiare vita pubblica e privata".

Il flirt con Marlon Brando e il corteggiamento di Mastroianni

Claudia Cardinale raccontò di avere vissuto un flirt con Marlon Brando negli anni '60. Non solo. Sembra che Marcello Mastroianni avesse un debole per lei. Al settimanale Chi, l'attrice dichiarò: "Era innamorato pazzo di me. Per me lui era solo un grande amico. Una volta si dichiarò anche in diretta televisiva, non lo dimenticherò mai… Da allora Catherine Deneuve non mi guarda più". Con Alain Delon, invece, solo una bellissima amicizia.