La storia di Saint Von Colucci è un fake, l’uomo morto a causa della chirurgia estetica non esiste Si è rivelata essere clamorosamente fake la storia di Saint Von Colucci, il 22enne che sarebbe morto dopo avere speso oltre 200 mila dollari in chirurgia estetica per assomigliare a una star Kpop. L’uomo non esiste. Le immagini del suo volto realizzate grazie all’intelligenza artificiale.

A cura di Stefania Rocco

Non esiste alcun Saint Von Colucci, morto a 22 anni dopo essersi sottoposto all’ennesimo intervento di chirurgia estetica per assomigliare a una star del Kpop. A smentire la clamorosa bufala è Variety che ha ricostruito la vicenda. Era stato il Daily Mail a pubblicare per primo la notizia della scomparsa del 22enne con la fissa per Jimin del gruppo coreano BTS. Per assomigliare al suo beniamino, l’australiano Von Colucci – raccontava il tabloid britannico – aveva speso oltre 220 mila dollari in interventi di chirurgia, l’ultimo dei quali risultato fatale. L’intera vicenda si è rivelata essere un falso.

Come Variety ha smontato la bufala su Saint Van Colucci

A insospettire i giornalisti di Variety, i cui fact checker sono riusciti a debunkare la notizia, erano state alcune mail ricevute prima che questa storia diventasse virale in tutto il mondo. Si tratta di due comunicati stampa ricevuti da The Hype Company PR, gruppo che per primo aveva diffuso la notizia della scomparsa dell’inesistente 22enne e del suo disperato tentativo di assomigliare a Jimin. I giornalisti di Variety, incuriositi dal fatto che i comunicati stampa arrivassero da una società di PR, hanno quindi scoperto che la figura di Saint Von Colucci, descritto come attore e cantautore, non aveva alcun riscontro nel mondo reale.

I suoi profili sui social network erano stati aperti solo da poco e, cosa ancor più curiosa, la ricerca web dei titoli degli album che il gruppo sosteneva Colucci avesse pubblicato rimanda solo ad alcune anteprime con qualche foto di copertina. Nessun album e nessuna vera canzone. Il suo profilo Instagram, inoltre, è risultato essere stato disattivato e riattivato più volte solo nell’ultimo periodo. Falso anche il nome dell’ospedale coreano all’interno del quale Colucci sarebbe deceduto. The Hype Company PR parla di un “Seoul National Hospital”, nome di fantasia utilizzato presumibilmente per l'assonanza con il “Seoul National University Hospital”, struttura sanitaria realmente esistente.

Le foto Saint Von Colucci realizzate con l’intelligenza artificiale

A deporre a sfavore di Colucci, però, sono state principalmente le foto che sono state diffuse insieme al comunicato stampa che racconta la storia dell’inesistente attore e cantante, foto che Variety ha scoperto essere state realizzate grazie all’intelligenza artificiale. Curioso come diverse testate di rilevanza internazionale abbiano abboccato all’amo, riportando questa incredibile vicenda. “Le incongruenze erano evidenti”, ha dichiarato il giornalista freelance Raphael Rashid, “Eppure diversi grandi media hanno raccontato questa storia senza alcuna verifica. L’indizio più importante era nel comunicato in cui si diceva che Saint Von Colucci era stato intubato. Nessun manager farebbe una dichiarazione di questo tipo”.