Jimmy Fallon accusato dai collaboratori: “Ha istigato pensieri suicidi”, la NBC apre un’inchiesta Il popolare conduttore accusato di creare un ambiente di lavoro tossico e di aver istigato pensieri suicidi nei dipendenti. Lui chiede scusa su Zoom ai collaboratori, la Nbc apre un’inchiesta.

Jimmy Fallon, il conduttore del "The Tonight Show”, è stato sommerso dalle critiche e dalle accuse di creare un clima tossico sul lavoro. Dopo l’inchiesta del Rolling Stone, sono uscite fuori situazioni assurde che hanno messo in imbarazzo il conduttore. Più di sedici collaboratori, alcuni in forma anonima, hanno spiegato che ci sono i “good Jimmy days” e i “bad Jimmy days” ed è meglio per tutti non capitare mai in questi ultimi.

Le scuse di Jimmy Fallon

Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, Jimmy Fallon si è detto "imbarazzato" e ha dichiarato di sentirsi male per aver potenzialmente causato una qualsiasi forma di malessere non solo nei confronti dei suoi collaboratori più stretti, ma anche alle loro famiglie. Le scuse, si legge sulla Cnn, sarebbero avvenute in una videoconferenza Zoom con il suo team. "È imbarazzante, mi sento male. Mi spiace aver messo in imbarazzo voi, la vostre famiglie, i vostri amici. Mi sento talmente male che non riesco neanche a dirlo a parole", questo virgolettato attribuito a Jimmy Fallon è stato riportato da Rolling Stone. Le scuse, però, potrebbero non bastare. La NBC, rete nella quale va in onda lo show di Jimmy Fallon, ha infatti aperto un’inchiesta ufficiale.

L’inchiesta di Rolling Stone

L'inchiesta pubblicata da Rolling Stone ha rivelato le testimonianze anonime di 16 dipendenti ed ex dipendenti di "The Tonight Show" che hanno denunciato un ambiente di lavoro tossico sul set del programma. Le accuse includono la pressione costante dovuta alle frequenti variazioni d'umore di Jimmy Fallon, che poteva manifestare rabbia, umiliazioni e insulti personali, talvolta aggravati dal suo eccessivo consumo di alcol. Alcuni ex dipendenti hanno dichiarato di aver usato i camerini degli ospiti dello show come "stanze delle lacrime" per sfogare le loro emozioni. Alcuni hanno subito gravi conseguenze psicologiche e fisiche a causa delle difficili condizioni di lavoro, con tre dei testimoni che hanno avuto pensieri suicidi.