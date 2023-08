Incendi in Sardegna, la prof del corsivo Elisa Esposito: “Fiamme davanti a casa, sono senza nulla” Elisa Esposito si trova in vacanza con la famiglia a Posada, in Sardegna, dove nella giornata del 5 agosto è scoppiato un violento incendio. La prof del Corsivo ha raccontato cosa è successo in un video su TikTok: “Ero in panico, le fiamme davanti al nostro balcone. Mi trovo senza nulla”.

Dopo la Sicilia e la Puglia nelle scorse settimane, anche la Sardegna è stata devastata da violenti incendi. Nella giornata di sabato 5 agosto, sono stati segnalati roghi nelle zone della costa nord orientale, in particolare tra Posada e Siniscola, dove almeno 600 persone sono state evacuate. Tra coloro che hanno dovuto lasciare la propria casa c'è anche la prof del corsivo Elisa Esposito, in vacanza in quelle zone con la sua famiglia. Il racconto in un video su TikTok.

Il racconto di Elisa Esposito

Elisa Esposito ha raccontato che, nel suo primo giorno di vacanza, è scoppiato un violento incendio. Per questo motivo, sia lei che la famiglia hanno dovuto lasciare la loro abitazione: "È scoppiato un incendio, è iniziato alle 14 e alle 19.30 è ancora in corso. C'erano le fiamme direttamente davanti al nostro balcone, ci hanno fatto evacuare".

La prof del corsivo si è spaventata quando a visto il paesaggio prendere fuoco e il cielo diventare grigio per le fiamme. "Ci siamo riempiti di cenere, ero in panico. Si continuano a sentire cose che esplodono, ambulanze, vigili del fuoco", ha raccontato. La preoccupazione della TikToker riguarda anche la casa in cui ha lasciato tutti i suoi effetti personali, che al momento è ancora inagibile: "Nella casa avevo letteralmente tutto, adesso mi ritrovo senza nulla in costume, stanotte non sappiamo nemmeno dove dormire. Quando abbiamo provato a entrare per recuperare le cose c'era già la polizia e non ci hanno fatto passare".

Cosa sta succedendo in Sardegna, incendi nella costa nord orientale

Nella giornata di sabato 5 agosto, il cielo della costa nord orientale della Sardegna si è oscurato a causa delle fiamme tra Posada e Siniscola, dove sono state evacuate almeno 600 persone. Il bilancio dei feriti, nei diversi incendi, è salito a tre. Oltre a un pensionato travolto dallo scoppio di una bombola, si contano anche un'anziana di 78 anni che è rimasta ustionata alle braccia e alle gambe. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L'atra persona ferita è un vigile del fuoco che, nelle operazioni di spegnimento dell'incendio, si è procurato una distorsione al ginocchio.