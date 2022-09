Giulia Torelli e le frasi shock: “I vecchi non devono votare”, “È anoressica quindi le sta bene tutto”

Bufera sull'influencer Giulia Torelli, nota su Instagram come RockandFiocc. In queste ore, ha pubblicato una serie di Instagram Stories nelle quali si è scagliata contro gli anziani, che – a suo dire – andrebbero a votare senza avere idea di quello che fanno. Le sue parole hanno generato un'aspra reazione da parte degli utenti e il suo nome è finito tra i trend del giorno.

Ecco cosa ha detto Giulia Torelli nelle Instagram Stories che in queste ore stanno facendo il giro del web e stanno causando indignazione (vedi video in alto, ndr): "Io ho una cosa da dire. Mi spiace ma la devo dire. Perché i vecchi hanno diritto di voto. Perché?" E ha continuato:

Lo hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita. Basta, basta votare. Non sanno niente, non hanno idea. Quello che sanno, lo vedono al tg. Non hanno idea, non sanno neanche loro cosa stanno facendo. E poi succedono queste cose. No, i vecchi non devono fare niente. Nemmeno votare. In casa devono stare, fermi e immobili con quelle mani. Sono completamente rincog**oniti, girano ancora con le mascherine sulla bocca. Sono passati tre anni, cos'è che non è chiaro ancora? Che non serve a niente non tenerla sul naso. Eppure vivi, lì, attaccati alla vita. La smetto.