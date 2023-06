Franca Leosini: “Maschilismo è ancora presente, ma noi donne dobbiamo smettere di piangerci addosso” Franca Leosini interviene ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 sul tema della parità di genere. “Non dovremmo nemmeno continuare a discuterne, sembrano discorsi indietro di secoli. Oggi non vedo una discriminazione così profonda e non voglio continuare a fare la femminista ad oltranza”.

A cura di Giulia Turco

“La parità di genere deve esistere, ma non voglio fare la femminista ad oltranza”, ha fatto sapere Franca Leosini intervenuta ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2. La giornalista e ideatrice di Storie Maledette inoltre si è aperta sul tema della sua vita privata, raccontando l’amore per il marito Massimo, al suo fianco da una vita intera.

Franca Leosini su femminismo e parità di genere

“La parità di genere non dovrebbe nemmeno essere discussa, che ancora se ne discuta mi sembra di fare un salto indietro di secoli”, racconta la giornalista e conduttrice Rai nel corso di una chiacchierata notturna con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. “Tante volte purtroppo alle donne non è consentito l’accesso, qualche volta magari non per discriminazioni ma per mancanza del concorso giusto”, continua. “Io non mi sono mai sentita discriminata. Il maschilismo è sempre presente, ma le donne si sono fatte valere abbastanza, non stiamo a piangerci addosso”, suggerisce. “Ci sono delle situazioni nelle quali l'accesso per le donne è più complesso, ma ora non vedo una discriminazione così profonda, nel mio lavoro non ho mai avuto problemi di discriminazione”.

L’amore e il matrimonio con Franco Leosini

Della vita privata della celebre conduttrice non si è mai saputo moltissimo. Da parecchi anni è stata sposata con Massimo Leosini (del quale ha preso il cognome con il matrimonio, sostituendolo al suo di anagrafe Lando). Il marito e le figlie vivono a Napoli, mentre la giornalista fa avanti e indietro per gli impegni con la Rai a Roma. “Ne parlo poco”, ha ammesso a proposito del tema amore. “L’amore più grande della mia vita è quello per mio marito, che continua a vivere felicemente. Guai da ragazzina a non aver avuto amori, flirt, fidanzatini, ma poi è arrivato l’uomo giusto e l’ho sposato. Ho sempre avuto la fortuna di essere molto corteggiata”, ammette. "C'era un uomo che mi mandava ogni giorno i fiori. A noi donne piace essere corteggiate, chi dice il contrario secondo me mente. Non mi sono fatta mancare niente".