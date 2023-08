Folla ai funerali di Toto Cutugno ma pochi vip, Pupo: “Assenti molti colleghi, mi dispiace” Grande folla ai funerali di Toto Cutugno, dove circa un migliaio di persone hanno salutato l’artista intonando L’Italiano all’uscita del feretro. Presenti alcuni colleghi, tra cui Morandi e Pupo, che bacchetta alcuni colleghi assenti.

A cura di Andrea Parrella

Erano centinaia le persone presenti ai funerali di Toto Cutugno, celebrati a Milano il 24 agosto. L'artista, scomparso a 80 anni, è stato salutato dalla folla presente, che per l'ultimo saluto ha intonato il suo successo più grande, L'Italiano. Presenti anche alcuni colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi, Pupo, Fausto Leali, Ivana Spagna.

Morandi e Pupo ai funerali di Toto Cutugno

Un parterre decisamente ridotto, come ha fatto notare Pupo parlando con la stampa insieme a Morandi a margine dei funerali: "La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po' di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po'". Toto Cutugno bistrattato in Italia?, chiedono i giornalisti. Pupo dice di sì senza mezzi termini, Morandi precisa: "Io credo di no. Qualcuno diceva fosse un cantautore troppo popolare, io dico di no, dico che è stato un grande cantautore, ma anche un grande interprete".

Le parole di Gianni Morandi

Quindi Morandi ha parlato del suo rapporto con Toto Cutugno: "Io ho un grande rispetto per Toto – ha detto Morandi – come interprete e anche come autore, perché ha scritto canzoni meravigliose, una delle quali, L'Italiano, che è tra le tre o quattro canzoni italiane più famose al mondo. Gli devo rispetto per questo, ma anche perché lo conosco da tanto tempo, abbiamo avuto sempre un buon rapporto, forse non negli ultimi tempi perché non ci sentivamo da un po', però c'è sempre stato rispetto reciproco e anche un'amicizia che si è cementata quando abbiamo fatto Sanremo insieme, anche se in competizione".

Pupo critica i colleghi assenti

A tal proposito Pupo ha aggiunto: "Nell'80 c'eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un'edizione di rilancio del Festival di Sanremo. […] La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po' di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po'". Infine i due scherzano, per sdrammatizzare. Pupo chiede a Morandi: "Che canzone vuoi che canti al tuo funerale?". "Fatti mandare dalla mamma", risponde l'altro prima di allontanarsi.