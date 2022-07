Federico Rossi dopo l’incidente: “Sto bene, ma il dolore mi accompagnerà a lungo” A una settimana dall’incidente avuto mentre faceva wakeboard, il cantante ha dato alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

Federico Rossi, una settimana dopo l'incidente, ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Il cantante, che si è ferito mentre faceva wakeboard, ha permesso ai suoi follower di fargli delle domande. Così, in tanti gli hanno chiesto come stesse. Ecco qual è stata la sua risposta.

Come sta Federico Rossi dopo l'incidente mentre faceva wakeboard

Federico Rossi ha tirato un sospiro di sollievo. Il cantante ha spiegato che l'impatto è stato tale, che temeva di aver riportato delle ferite nettamente più gravi. Ha anche chiarito che dal video (vedi in alto, ndr) non si riesce a percepire fino in fondo la dinamica dell'accaduto:

"Sto bene ora, non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all'impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio. Sì, perché, dovete sapere che nel video, non si vede il pilastro di legno e ferro contro il quale sbatto…Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta…Quando è successo mi sono detto: ‘Qui mi sono spappolato'".

Federico Rossi risponde alle domande dei follower

Tra le domande che i follower di Federico Rossi gli hanno fatto, c'è stata anche la seguente: "C'è qualcosa che ti manca per sentirti completo e soddisfatto?". L'artista ha spiegato che probabilmente, proprio per sua natura, non avvertirà mai la sensazione di essere completo:

"Sicuramente, ci sarà sempre qualcosa che mi manca, ma penso non sia un qualcosa che riguarda una serie di beni materiali esterni, o una persona o più al mio fianco, bensì la capacità di permettermi di scoprire e lasciare fluire ogni propria caratteristica, spesso sopita, per giocarsi tutte le proprie carte in questo percorso di vita".

E ha aggiunto: "Se sono felice? Sereno più che felice. Collaudo e sottopongo a manutenzione la mia quotidianità continuamente, ci riesco egregiamente negli ultimi mesi".