Enrico Ruggeri: “In onda al posto di Fabio Fazio? Se avessi la sua macchina da guerra, volentieri” Il cantante è pronto a tornare in Rai: “Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a ‘Che tempo che fa’ unicamente perché c’era Fazio”.

Enrico Ruggeri è intervenuto in diretta a Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro per Rai Radio 1. Si parla ovviamente della possibilità di un suo ritorno in Rai e si parla dell'uscita più chiacchierata dell'ultimo mese: Fabio Fazio verso i lidi di Discovery. I conduttori lo pungolano: "Al posto suo in onda? Volentieri, ma con la sua macchina da guerra". E spiega: "Anche perché dubito che Obama sia stato a ‘Che tempo che fa' unicamente perché c'era Fazio…".

Le parole di Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri "non esclude il ritorno". Il retroscena del Messaggero spinge il nome del cantante verso Rai1, lui ci spera: "Spero che la notizia sia attendibile, naturalmente mi piacerebbe". Il suo programma, sette prime serate su Rai1 avevano retto. Si chiamava "Una storia da cantare" e accanto a lui c'era Bianca Guaccero. È andato in onda nel periodo immediatamente precedente al Covid, tant'è che l'ultima puntata era stata registrata senza pubblico:

Io chiusi il mio programma con sette prime serate su Rai1, feci grandi risultati soprattutto in rapporto ai costi. Purtroppo poi sono stato messo in panchina, forse perché, paradossalmente, il mio programma costava troppo poco e c'era poco da inzuppare il pane. Ero stato scelto dalla direttrice Teresa De Santis e quando venne fatta ‘piazza pulita' io ci rimasi in mezzo..Non sono stato ancora contattato ma in tre anni di esilio, ho accumulato delle idee interessanti.

Il pensiero su Fabio Fazio

"Le piacerebbe andare in onda al posto di Fabio Fazio?", chiedono Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ma la replica di Enrico Ruggeri è ragionata: “Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a ‘Che tempo che fa' unicamente perché c'era Fazio…Nel caso di una chiamata sarei pronto? Un salotto dove c'è narrazione, si sorride e si fa cultura è il mio pane”.