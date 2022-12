Eleonora Giorgi: “Essere nonna mi ha cambiato prospettiva. L’amore? Mi corteggiano solo i ventenni” Ospite del programma I Lunatici, Eleonora Giorgi ha parlato della sua esperienza come nonna (il figlio Paolo Ciavarro è da poco diventato papà) della sua vite sentimentale e scherzato sulla caduta avvenuta in diretta televisiva circa un mese fa.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite del programma I Lunatici di Radio2, Eleonora Giorgi ha parlato della sua vita da nonna e scherzato sulla recente caduta nel programma Italia Sì, dove di recente ha perso l'equilibrio finendo con il viso a terra. In passato attrice, mamma di Massimiliano Ciavarro, è da poco diventata nonna perché il figlio ha avuto un bambino con la compagna Clizia Incorvaia.

La caduta di Eleonora Giorgi a Italia Sì

Eleonora Giorgi è stata ospite della puntata del 29 ottobre di Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni. Ma proprio mentre si stava dirigendo al centro dello studio, è caduta rovinosamente finendo il viso per terra. A distanza di più di un mese, l'attrice svela di non essersi fatta niente per via del suo passato da ballerina e racconta cosa le ha detto il figlio:

Appena è successo ho iniziato a pensare a come mi avrebbero sfottuto i miei figli, che avrebbero iniziato a dire che non posso più andare in giro da sola. […] Io non mi sono fatta niente in una caduta che avrebbe potuto essere rovinosa perché ho undici anni di balletto classico da piccola e perché anche se odio allenarmi, faccio ginnastica da sempre per la salute. Sono sempre stata autoironica.

La vita da nonna di Elenora Giorgi

Eleonora Giorgi è da poco diventata nonna: il figlio Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia sono diventati genitori del piccolo Gabriel. Una nascita che ha cambiato anche la vita dell'attrice, facendole in parte rivivere l'esperienza della maternità e cambiando la sua prospettiva:

Mamma mia, non mi potevo immaginare una cosa così. Sono grande d'età, fino a un anno fa sentivo un sentimento di chiusura dei giochi. Il nipotino mi ha cambiato prospettiva, è la vita che si rinnova e mi ha fatto tornare ad essere madre. Quando mio figlio e Clizia me lo affidano per uscire gli do una mano, si fidano di me. Io a volte mio nipote lo chiamo Paolo, come mio figli.

Giorgi ha parlato anche del rapporto con la "suocera" Clizia Incorvaia, con cui si trova molto bene: "Ci sono molte affinità. Vagamente mi assomiglia fisicamente e ha un certo candore pensante che è proprio la mia matrice".

"Sono corteggiata solo da ventenni"

Nel corso del suo intervento nel programma radiofonico, Eleonora Giorgi ha parlato anche del suo rapporto con gli anni che passano e della sua vita sentimentale, svelando di essere corteggiata dai ventenni e invece non essere nemmeno considerata dai suoi coetanei: