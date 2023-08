È morto Terry Funk, la leggenda del wrestling aveva 79 anni Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Terry Funk, leggenda dell’arte del wrestling. Terry Funk aveva 79 anni era considerato il padre del wrestling old school e hardcore.

Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Terry Funk, leggenda dell'arte del wrestling. Terry Funk aveva 79 anni era considerato il padre del wrestling old school e hardcore. Ha debuttato nel 1965 e fece un clamoroso ritorno nel mondo della lotta libera nel 2017, dopo essersi ritirato nel 2007. Ha lottato per numerose leghe di wrestling tra Stati Uniti e Giappone: la WCW, la NWA, la AJPW, la NWA e, infine, la WWE. Nel 2009, è entrato a far parte della Hall fo Fame, il massimo riconoscimento di fine carriera per un lottatore. Nel 2021, il collega e amico Don Muraco aveva riferito che gli era stato diagnosticato una condizione di demenza e viveva in una struttura dedicata.

Chi era Terry Funk

Terry Funk è stato in attività sin dal 1965, ma il debutto nella lega che tutti conosciamo bene anche in Italia, la World Wrestling Federation, avviene nel 1985. Nel corso degli anni ha avuto rivalità importanti soprattutto con Hulk Hogan e con Ric Flair, che oggi ne piange la scomparsa. Una fase significativa della sua carriera è stata la sua permanenza nella Extreme Championship Wrestling (ECW) dal 1994 al 1997. Qui ha adottato uno stile più violento e hardcore, coinvolgendosi in scontri memorabili con wrestler come Cactus Jack, Sabu e Tommy Dreamer. Ha contribuito a migliorare la reputazione della federazione, partecipando al primo pay-per-view della ECW e vincendo l'ECW Championship. L'ultima sfida ufficiale di Terry Funk è datata settembre 2017, all'età di 73 anni, quando ha fatto squadra con la leggendaria coppia Rock ‘n' Roll Express per lottare contro Brian Christopher, Doug Gilbert e Jerry Lawler.

Il tributo degli altri wrestler

Molte leggende del wrestling piangono la sua scomparsa, come Ric Flair che ha twittato: "Nell'intera mia vita, non ho mai incontrato un uomo che lavorasse più duramente. Terry Funk è stato un grande wrestler, intrattenitore, incredibilmente coraggioso e un grande amico! Riposa in pace, mio caro Terry Funk, sapendo che nessuno potrà mai prendere il tuo posto nel mondo del wrestling professionistico!". Mick Foley ricorda l'amico scomparso:

Faccio fatica ad elaborare questo, ma Terry Funk è andato via. Ho appena parlato con la figlia di Terry, Brandee, che mi ha dato la terribile notizia. Era il mio mentore, il mio idolo e uno dei miei amici più cari. È stato il più grande lottatore che abbia mai visto. Se ne avete l'occasione, cercate un match di Terry Funk o un promo di Terry Funk, e ringraziate che quest'uomo incredibile ha dato così tanto, per così tanto tempo, a così tanti. Non ce ne sarà mai un altro come lui. Che Dio benedica Terry, i suoi amici, la sua famiglia e tutti quelli che gli hanno voluto bene. RIP caro amico mio – è stato un onore conoscerti. #RIPTerryFunk. Scriverò molto di più su Terry nei prossimi giorni.

Anche Simon Miller ricorda il wrestler: "Sono davvero rattristato per la tua scomparsa".